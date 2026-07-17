ดร.อดีตปลัดอำเภอถามรัฐบาล เงิน 4.5 พันล้านจากโกงสอบ ตอนนี้อยู่ที่ไหน?

ดร.ชัย อภินันท์ อดีตปลัดอำเภอ โพสต์ตั้งคำถามถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีการประเมินว่ามีมูลค่าความเสียหายสูงถึง **4,500 ล้านบาท** พร้อมเรียกร้องให้เร่งติดตามเส้นทางการเงินและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง
ดร.ชัย ระบุว่า เงินจำนวนมหาศาลดังกล่าวเป็นเงินที่มาจากความหวังของประชาชน โดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันจะมีงานทำ รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองที่ยอมทุ่มเทหาเงินเพื่อให้บุตรหลานมีอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา ก่อนตั้งคำถามว่า
"ท้ายสุดแล้ว... เงิน 4,500 ล้านบาท ตอนนี้อยู่ที่ไหน กับใคร?"
พร้อมเรียกร้องให้ภาครัฐเร่งสืบสวนเส้นทางการเงิน ติดตามทรัพย์สิน และนำผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม และคืนความเป็นธรรมแก่ผู้สอบที่สุจริต
ทั้งนี้ คดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีการขยายผลตรวจสอบทั้งเครือข่ายผู้กระทำผิด เส้นทางการเงิน และผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ที่มา : ดร.ชัย อภินันท์ อดีตปลัดอำเภอ
#NEWS1 รายงาน