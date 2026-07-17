ด่วน! หนังสือท้วงเขมรสั่น ทหารไทยเหยียบทุ่นเขมร แต่ทุ่นชำรุด ขาไม่ขาด เจ็บ 2 นาย

มีรายงานเหตุทหารไทยได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจบริเวณแนวชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ หลังเดินลาดตระเวนและถางแนวพื้นที่ใกล้ฐานปฏิบัติการภูผี ก่อนเหยียบเข้ากับทุ่นระเบิดที่คาดว่าเป็นของฝ่ายกัมพูชา
ข้อมูลจากเพจ **Army Military Force - สำรอง** ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในพื้นที่ โดยทุ่นระเบิดเกิดระเบิดขึ้น แต่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ คาดว่าอาจเป็นทุ่นระเบิดเก่าที่เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
เบื้องต้นมีทหารไทยได้รับบาดเจ็บจำนวน **2 นาย** แต่ไม่มีผู้ใดสูญเสียขา หรือได้รับบาดเจ็บถึงขั้นต้องตัดอวัยวะ โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือและนำตัวส่งรักษาพยาบาลแล้ว
ทั้งนี้ ยังไม่มีการยืนยันรายละเอียดจากหน่วยงานทหารอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับชนิดของทุ่นระเบิด รวมถึงสาเหตุที่ทำให้ทุ่นระเบิดทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพ ขณะที่หน่วยงานด้านความมั่นคงอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและเก็บหลักฐานในพื้นที่
**ที่มา : Army Military Force - สำรอง**
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