คณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ ว่านายแพทย์ สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช.
มีลักษณะต้องห้าม จึงถือว่าได้สละสิทธิ์เข้ารับตำแหน่งกรรมการ กสทช.
นายวิษณุ วรัญญู รองประธานศาลปกครองสูงสุด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายการประชุมว่า ที่ ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกสทช. มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา8 (2)แห่งพระราชบัญญัติองค์กร จัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 จึงถือว่าได้สละสิทธิ์การเข้ารับตำแหน่งกรรมการกสทชตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
นายวิษณุ กล่าวเพิ่มเติมว่าการกระทำที่ผ่านมาของนายแพทย์สรณ ไปเป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะหยิบยก แต่ละเรื่องไปพิจารณาว่าจะมีผลอย่างไร
ส่วนจะต้องให้เสนอเรื่องให้นายกรัฐมนตรีนำขึ้นทูลเกล้าฯหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ฝ่ายสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา รับเรื่องมาจากช่องทางไหนก็ส่งกลับไปช่องทางนั้น