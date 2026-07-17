เขมรระทม! ไข้เลือดออกระบาด 6.5 พันราย ดับแล้ว 5 สาธารณสุขกัมพูชาเอาไม่อยู่

กัมพูชายังคงเผชิญสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างต่อเนื่อง หลังข้อมูลด้านสาธารณสุขล่าสุดระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 25 เมษายน 2569 พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 6,566 ราย และมีผู้เสียชีวิต 5 ราย ขณะที่หลายพื้นที่ยังคงมีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลแพร่ระบาดของโรค
โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นโรคประจำถิ่นของกัมพูชา โดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ยุงลายแพร่พันธุ์ได้ดี ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาออกคำเตือนให้ประชาชนเร่งกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พร้อมขอให้ผู้ที่มีไข้สูงหรือมีอาการต้องสงสัยรีบเข้ารับการรักษา เพื่อป้องกันการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการระบาดในหลายพื้นที่ของประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดกันดาล ซึ่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องเร่งดำเนินมาตรการควบคุมโรค หลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในบางอำเภอ แม้บางพื้นที่จะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตก็ตาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเตือนว่า หากประชาชนละเลยมาตรการป้องกันยุงลาย หรือไม่รีบเข้ารับการรักษาเมื่อมีอาการ อาจทำให้จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นได้ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่กำลังดำเนินอยู่
ที่มา : United Against Dengue, กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา
#NEWS1 รายงาน