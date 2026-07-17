เพจต้านโกง จี้ตรวจ! สาววัย 22 ปี สอบได้ที่ 1 พนักงานการเงิน จ.พะเยา สงสัยใช้เส้นหรือเงิน

เพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย" โพสต์ข้อความเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น กรณีหญิงสาววัย 22 ปี (นามสมมุติ "น.ส.ดา") ซึ่งระบุว่ายังไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้วุฒิการศึกษาเทียบเท่าในการสมัครสอบ ก่อนสอบได้อันดับ 1 และได้รับการบรรจุในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลดงเจน จังหวัดพะเยา
ในโพสต์ดังกล่าว เพจตั้งข้อสงสัยว่า ผู้ได้รับการบรรจุอาจได้รับความช่วยเหลือผ่าน "เส้นสาย" หรือการใช้เงิน โดยพาดพิงถึงบุคคลอักษรย่อ "ดร.ก." พร้อมเรียกร้องให้คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.กลาง) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นต่อระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาที่ปรากฏในโพสต์ของเพจดังกล่าว ยังเป็นเพียงข้อสงสัยและการเรียกร้องให้มีการตรวจสอบเท่านั้น ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงหรือผลการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งยังไม่มีคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวถึงในประเด็นดังกล่าว
ที่มา : ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย
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