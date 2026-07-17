อุ๊ย! คู่กรณีโพสต์ดักรอ จิตอาสา "ป." ขึ้นโหนกระแส แจงปมเงินบริจาค 80 กว่าล้าน

บรรยากาศก่อนการออกอากาศรายการโหนกระแสวันนี้ เริ่มร้อนแรงขึ้น เมื่อคู่กรณีของจิตอาสาอักษรย่อ "ป." ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่าตนเองเดินทางมารอที่อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 ตั้งแต่เมื่อคืน เพื่อรอฟังคำชี้แจงจากอีกฝ่าย หลังประกาศว่าจะมาออกรายการเพื่ออธิบายข้อสงสัยต่าง ๆ ที่สังคมกำลังจับตา
คู่กรณียังโพสต์ตั้งคำถามถึงกรณีที่ดินมูลค่า 8 ล้านบาท โดยอ้างว่า เดิมมีการระบุว่าซื้อด้วยเงินสด แต่ภายหลังกลับถูกเจ้าของที่ดินไล่ออกจากพื้นที่ เนื่องจากชำระเงินไม่ครบ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเงินที่นำไปซื้อที่ดินหายไปไหน รวมถึงตั้งคำถามถึงการเปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อหิน ดิน และทราย สำหรับจัดหาสถานที่แห่งใหม่
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาค โดยระบุว่า รายละเอียดมีมากกว่าที่เปิดเผย และเรียกร้องให้มีการชี้แจงว่าเงินรับบริจาคจำนวนกว่า 80 ล้านบาท ถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด พร้อมระบุข้อความว่า "เงินรับบริจาคไปไหนหมด" และย้ำว่าตนกับทีมงานได้มาจองที่รอฟังคำชี้แจงตั้งแต่เมื่อคืน
ขณะเดียวกัน จิตอาสาอักษรย่อ "ป." ได้ประกาศว่าจะเข้าร่วมรายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาและข้อสงสัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยระบุว่าจะนำข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ทรัพย์สิน และประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมาชี้แจงต่อสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเงินบริจาคและประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในโพสต์ของคู่กรณี ยังเป็นเพียงข้อกล่าวอ้างของผู้โพสต์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอคำชี้แจงจากจิตอาสาอักษรย่อ "ป." และยังไม่มีข้อยุติหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
**ที่มา : เฟซบุ๊ก คุณนาย กะรัต ได้ดี**
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