คปท.ไม่ยอม! บุก กต.ยื่นหนังสือ ท้วงอินโดฯ ไม่เคารพกระบวนการยุติธรรมไทย ปมต้อนรับ "ยิ่งลักษณ์"

เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เดินทางไปยังกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยื่นหนังสือเรียกร้องให้รัฐบาลไทยดำเนินการประท้วงรัฐบาลอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการ กรณีประธานาธิบดีอินโดนีเซียให้การต้อนรับ **น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้หลบหนีคำพิพากษาคดีของศาลไทย
ตัวแทน คปท. ระบุว่า การให้การต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมมีการเผยแพร่ภาพการพบปะต่อสาธารณะ อาจถูกตีความว่าเป็นการยอมรับสถานะของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ทั้งที่ยังเป็นบุคคลซึ่งหลบหนีการบังคับตามคำพิพากษาของศาลไทย พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า ไทยและอินโดนีเซียมีความร่วมมือด้านการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและความร่วมมือทางกฎหมาย จึงเห็นว่ารัฐบาลไทยควรแสดงท่าทีอย่างเหมาะสมต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
คปท. ยังเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศเชิญเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเข้าชี้แจง และพิจารณายื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการ เพื่อสะท้อนจุดยืนของประเทศไทยในเรื่องการเคารพกระบวนการยุติธรรมและคำพิพากษาของศาลไทย
ตัวแทน คปท. กล่าวด้วยว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ควรเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เช่นเดียวกับกรณีของนายทักษิณ ชินวัตร ที่ได้เดินทางกลับประเทศและเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย พร้อมระบุว่า การพำนักอยู่ต่างประเทศไม่ได้ทำให้คดีสิ้นสุดลง และยังคงมีสถานะเป็นผู้หลบหนีคำพิพากษาตามกฎหมายไทย
ทั้งนี้ ยังไม่มีท่าทีหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย หรือจากรัฐบาลอินโดนีเซีย ต่อข้อเรียกร้องของ คปท. ในกรณีดังกล่าว
ที่มา : คำแถลงของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)
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