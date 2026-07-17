เปิดข้อมูล! ทนายอั๋นอ้าง "อนุทิน" เคยถือหุ้นบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ชี้อาจเข้าข่ายมีส่วนได้เสียปมเขากระโดง

ทนายอั๋น หรือ นายภัทรพงศ์ ศุภักษร เปิดเผยข้อมูลผ่านการไลฟ์สด โดยอ้างว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยถือหุ้นในบริษัท บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จำกัด จำนวนเกือบ 30,000 หุ้น ก่อนจะโอนหุ้นออกไปก่อนเข้าร่วมรัฐบาล
ทนายอั๋นระบุว่า ประเด็นที่ต้องการตั้งคำถามไม่ใช่เรื่องการถือหุ้นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการพิจารณาถึง "ผลประโยชน์ได้เสีย" เนื่องจากบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขากระโดง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับผู้ครอบครองที่ดิน และยังอยู่ในกระบวนการดำเนินการตามกฎหมาย
ทนายอั๋นเห็นว่า แม้นายอนุทินจะโอนหุ้นออกไปก่อนเข้ารับตำแหน่งทางการเมือง แต่เมื่อเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลกรมที่ดิน จึงเกิดข้อสงสัยว่า การดำเนินการเกี่ยวกับคดีที่ดินเขากระโดงอาจมีประเด็นเรื่องผลประโยชน์ได้เสียหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ควรได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ ทนายอั๋นยังเรียกร้องให้ฝ่ายค้านใช้กลไกตามรัฐธรรมนูญตรวจสอบประเด็นดังกล่าว และพิจารณาส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่มีอำนาจวินิจฉัย เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคม
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อเรียกร้องของทนายอั๋น ขณะที่ประเด็นเรื่องผลประโยชน์ได้เสียและการดำเนินการเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดง ยังเป็นเรื่องที่ต้องรอการตรวจสอบและข้อยุติตามกระบวนการของหน่วยงานที่มีอำนาจและกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน