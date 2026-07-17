แบงก์เขมรทำจีนแสบ! คนจีนถอนเงินไม่ได้ ประท้วงธ.แห่งชาติเขมร กลับถูกเนรเทศ เงินก็ไม่ได้คืน

ชาวจีนรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ **Huione Pay (H-Pay)** ถูกทางการกัมพูชาเนรเทศกลับประเทศจีน หลังเข้าร่วมการชุมนุมเรียกร้องให้ช่วยเหลือกรณีไม่สามารถถอนเงินออกจากกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Huione Pay ได้ โดยจนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานว่าเจ้าตัวได้รับเงินคืน
สำนักข่าว **Kiripost** ของกัมพูชา รายงานว่า **Ke Xiaowei** พลเมืองจีน ได้เข้าร่วมการประท้วงบริเวณหน้าธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาหลังเงินของผู้ใช้งานจำนวนมากถูกอายัดและไม่สามารถถอนออกจากระบบ Huione Pay ได้
รายงานระบุว่า ชายชาวจีนรายดังกล่าวถูกควบคุมตัวหลังออกจากพื้นที่ชุมนุม ก่อนจะถูกเนรเทศออกจากกัมพูชาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม โดยแหล่งข่าวระบุว่า เขาถูกส่งตัวกลับประเทศจีน และยังไม่ได้รับเงินที่ค้างอยู่ในระบบคืนแต่อย่างใด
ด้านผู้ประท้วงชาวกัมพูชารายหนึ่ง เปิดเผยว่า เธอเองก็มีเงินกว่า **10,000 ดอลลาร์สหรัฐ** ค้างอยู่ในกระเป๋าเงินดิจิทัล Huione Pay เช่นกัน หลังบริษัทระงับการถอนเงินทั้งหมด ภายหลังธนาคารแห่งชาติกัมพูชามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของแพลตฟอร์มดังกล่าว
เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังรัฐบาลกัมพูชาสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของ **Huione Pay** ภายหลังบริษัทแม่ **Huione Group** ถูกทางการสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำ โดยกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) กล่าวหาว่า Huione Group มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมูลค่ากว่า **4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ** ในช่วงปี 2564-2568 พร้อมตัดบริษัทออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุผลในการเนรเทศชายชาวจีนรายดังกล่าว ขณะที่โฆษกกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาระบุเพียงว่า สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังตรวจสอบรายละเอียดของกรณีนี้
**ที่มา : Kiripost / MGR Online / เพจ "คุยทุกเรื่องกับสนธิ"**
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