เดือด! ทนายดังไม่ทน ฟาดไฟไหม้บาร์เบียร์ อ้างคนเก็บส่วยต้องรับผิดชอบ ตั้งแต่ สนง.เขต-สน.

นายไพศาล เรืองฤทธิ์** หรือ **ทนายไพศาล** แสดงความคิดเห็นอย่างเผ็ดร้อนในรายการ "ข่าวมันส์เขี้ยว" ทางช่อง 8 ถึงกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด เหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจไม่เกิดขึ้น
นายไพศาล ระบุว่า ก่อนสถานประกอบการจะเปิดให้บริการได้ ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอน ทั้งการก่อสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร การตรวจระบบป้องกันอัคคีภัย ทางหนีไฟ และการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ หากอาคารมีข้อบกพร่องในเรื่องดังกล่าว ก็ไม่ควรได้รับการอนุญาตให้เปิดดำเนินกิจการตั้งแต่แรก
นอกจากนี้ นายไพศาลยังตั้งข้อสังเกตว่า สถานประกอบการดังกล่าวได้รับใบอนุญาตในลักษณะ "ร้านอาหาร" ทั้งที่รูปแบบการดำเนินธุรกิจมีลักษณะคล้ายสถานบริการ พร้อมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการ
นายไพศาลกล่าวว่า ตนไม่ได้กล่าวหาบุคคลใดโดยตรง แต่เป็นการตั้งข้อสันนิษฐานว่า หากไม่มีการปล่อยปละละเลยหรือการกระทำที่ไม่ชอบ ย่อมเป็นเรื่องยากที่สถานประกอบการซึ่งมีข้อบกพร่องหลายด้านจะสามารถเปิดให้บริการได้ พร้อมตั้งคำถามว่า "ถ้าไม่รับส่วย จะเปิดได้หรือไม่" โดยระบุว่าเป็นข้อสงสัยที่สังคมควรร่วมกันตรวจสอบ และปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ในประเด็นการเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ นายไพศาลแสดงความเห็นว่า ผู้ที่เข้าไปใช้บริการจำนวนมากไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด หลายคนเป็นนักศึกษา พนักงานบริษัท บุคลากรทางการแพทย์ หรือประชาชนที่เดินทางไปสังสรรค์ตามปกติ จึงถือเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา และควรได้รับการเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยในคดีอาญา
นายไพศาลย้ำว่า ผู้ประกอบการต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่กำกับดูแลก็ต้องถูกตรวจสอบเช่นกัน หากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำผิดกฎหมาย พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบกระบวนการออกใบอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใส เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีก
**ที่มา : คำให้สัมภาษณ์ของ นายไพศาล เรืองฤทธิ์ (ทนายไพศาล) ในรายการ "ข่าวมันส์เขี้ยว" ทางช่อง 8**
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