ชมรมสตรองฯ เตือน! มติเพิกถอน 5,814 ราย กสถ. ยังไม่พอ หวั่นคนโกงสอบลอยนวล

แม้คณะกรรมการกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) จะมีมติเพิกถอนการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จำนวน **5,814 ราย** แต่ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย ระบุว่า กระบวนการดังกล่าวยังไม่ถือว่าสิ้นสุดตามกฎหมาย เนื่องจากยังมีขั้นตอนด้านการบริหารงานบุคคลอีกหลายลำดับที่ต้องดำเนินการก่อนผู้ที่ถูกเพิกถอนจะพ้นจากราชการอย่างเป็นทางการ
ข้อมูลจากชมรม STRONG ระบุว่า หลัง ก.ถ. มีมติแล้ว จะต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทดำเนินการตามอำนาจ ก่อนส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัด และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้มีอำนาจลงนามคำสั่งให้พ้นจากราชการคือ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละแห่ง
ประเด็นที่ภาคประชาชนจับตาคือ ในทางปฏิบัติ ผู้ลงนามคำสั่งอาจต้องพิจารณาความครบถ้วนของข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เนื่องจากหากมีการอุทธรณ์หรือฟ้องร้องต่อศาลปกครอง ผู้ใช้อำนาจออกคำสั่งอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาคดี จึงเกิดข้อกังวลว่าอาจมีผู้ไม่กล้าลงนามในคำสั่ง ส่งผลให้การเพิกถอนเกิดความล่าช้า และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตอาจยังคงปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปได้ในระหว่างรอการดำเนินการ
ชมรม STRONG ยังเปิดเผยข้อมูลที่อ้างว่า จุดเริ่มต้นของขบวนการทุจริตพบในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีคลิปเสียงการต่อรองราคาซื้อขายตำแหน่งตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาท แม้จะมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่เรื่องกลับไม่มีความคืบหน้า ก่อนที่ในเวลาต่อมาจะมีการจัดตั้งเครือข่ายนายหน้า ใช้สถาบันติวสอบและการจัดอบรมเป็นช่องทางคัดเลือกผู้สมัครที่มีกำลังจ่าย เพื่อนำเสนอการซื้อขายตำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่า ในการสอบท้องถิ่นปี 2567 มีการยกระดับรูปแบบการทุจริต โดยอ้างว่ามีการแทรกแซงกระบวนการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบ และการแก้ไขผลสอบ เพื่อแทรกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินเข้าสู่บัญชีผู้สอบผ่าน พร้อมระบุว่าราคาซื้อขายตำแหน่งอยู่ระหว่าง **500,000-3,000,000 บาท** ต่อหนึ่งตำแหน่ง
สำหรับการสอบแข่งขันปี 2568 มีการเปิดรับรวม **6,669 อัตรา** แบ่งเป็นตำแหน่งประเภททั่วไป **3,128 อัตรา** ประเภทวิชาการ **2,312 อัตรา** และตำแหน่งครูผู้ช่วย **1,229 อัตรา** โดยภาคประชาชนมองว่า จำนวนอัตราที่เปิดสอบเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันสูงและอาจเป็นช่องให้ขบวนการทุจริตแสวงหาผลประโยชน์
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างที่ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทยนำเสนอ และยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยภาคประชาชนเรียกร้องให้ ป.ป.ช., ป.ป.ท., กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกประเด็น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เข้าสอบทุกคน
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