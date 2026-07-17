นายกทอดสะพาน ให้จีนเป็นตัวกลางเจรจาไทย-เขมร ลั่น จีนคือมหามิตร

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลไม่ได้ปิดกั้น หากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะเข้ามามีบทบาทช่วยอำนวยความสะดวกหรือเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชา พร้อมย้ำว่า จีนเป็น "มหามิตร" ของประเทศไทย และทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนาน
นายกรัฐมนตรีระบุว่า ไทยพร้อมเปิดรับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีเจตนาส่งเสริมสันติภาพและลดความตึงเครียดในภูมิภาค พร้อมเปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยในเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะเป็นโอกาสในการหารือความร่วมมือด้านความมั่นคง รวมถึงสถานการณ์ในภูมิภาค
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยยังคงยึดหลักการแก้ไขปัญหาด้วยการเจรจาอย่างสันติ ภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ และให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทุกฝ่าย
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลจีนว่าจะรับบทบาทเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยประเด็นดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนของการหารือทางการทูต
รายงานข่าวระบุว่า ความเคลื่อนไหวครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด เนื่องจากจีนเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์อันดีกับทั้งไทยและกัมพูชา และอาจมีบทบาทในการสนับสนุนการเจรจา หากทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกัน
ที่มา : รายงานของ วาสนา นาน่วม
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