มัณฑะเลย์ เมียนมาเขย่า แผ่นดินไหว 4.7 ดับ 1 จากอาการช็อก

เกิดแผ่นดินไหวขนาด **4.7** ในพื้นที่ **ภาคมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา** ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต **1 ราย** จากอาการช็อก ขณะที่ประชาชนจำนวนมากรับรู้แรงสั่นสะเทือนและรีบอพยพออกจากอาคารเพื่อความปลอดภัย แม้จะยังไม่มีรายงานความเสียหายรุนแรงต่ออาคารหรือโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ก็ตาม
สำนักข่าวต่างประเทศ **Reuters** และ **Associated Press (AP)** รายงานว่า พื้นที่ภาคกลางของเมียนมา โดยเฉพาะบริเวณเมืองมัณฑะเลย์ ยังคงอยู่ในภาวะเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อก หลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.7 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2568 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนหลายพันราย และสร้างความเสียหายอย่างหนักในหลายพื้นที่ของประเทศ
รายงานระบุว่า ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งล่าสุดไม่ได้เสียชีวิตจากอาคารถล่ม แต่เกิดจากอาการช็อกระหว่างเกิดแรงสั่นสะเทือน ขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใช้อาคารที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งก่อน เนื่องจากยังมีความเสี่ยงจากอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้นได้อีก
ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยาระบุว่า แนวรอยเลื่อนสะกาย (Sagaing Fault) ซึ่งพาดผ่านภาคกลางของเมียนมา ยังคงมีการปลดปล่อยพลังงานอย่างต่อเนื่องหลังเหตุแผ่นดินไหวใหญ่เมื่อเดือนมีนาคม จึงมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลางเป็นระยะ และประชาชนควรติดตามประกาศจากหน่วยงานด้านภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง
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