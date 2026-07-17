โซเชียลงง! จั๊กกะบุ๋มเป็นอะไร? โพสต์ออกตัวป้อง "หมวดนัท" รัวๆ สงสัยสะกิดปม?

จู่ๆ ก็สร้างความสงสัยให้โลกออนไลน์ หลัง **จั๊กกะบุ๋ม เชิญยิ้ม** โพสต์ข้อความยาวผ่านเฟซบุ๊ก แสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่บุคคลหนึ่งถูกแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสื่อสาร การแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ และการให้ข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนแตกตื่น จนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าอาจสื่อถึงกระแสข่าวของ **"หมวดนัท"** ที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้
ในโพสต์ จั๊กกะบุ๋ม ระบุว่า ตนมีหมวกสีเขียวและชุดอาสาสมัครที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนมานานกว่า 14 ปี พร้อมตั้งคำถามว่า หากนำไปใช้ในพื้นที่เกิดเหตุ จะกลายเป็นประเด็นหรือไม่ พร้อมยอมรับว่าเริ่มไม่กล้าคิดดีหรือทำดี เพราะเกรงว่าจะตกเป็นเป้าการตรวจสอบจากสังคม
นอกจากนี้ ยังยกประเด็นเรื่องมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมาย โดยเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยที่ใช้เครื่องมือสื่อสารควรมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง หากประชาชนตรวจสอบแล้วไม่พบ ก็ควรมีคำอธิบายเช่นเดียวกัน
จั๊กกะบุ๋มยังแสดงความเห็นว่า หลายกรณีอาจเป็นเรื่อง "ผิดตา ผิดใจ" มากกว่าจะเป็นความผิดทางอาญา พร้อมย้ำหลักกฎหมายว่า **"ความผิดจะสำเร็จเมื่อศาลมีคำพิพากษา หากยังไม่มีคำพิพากษา ก็ยังถือว่ายังไม่ผิด"** โดยระบุว่า ขั้นตอนในขณะนี้เป็นเพียงการรับทราบข้อกล่าวหาและเข้าสู่กระบวนการต่อสู้คดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม แม้จั๊กกะบุ๋มจะไม่ได้เอ่ยชื่อบุคคลใดโดยตรง แต่เนื้อหาของโพสต์ก็ถูกชาวเน็ตจำนวนมากเชื่อมโยงไปถึงกรณีของ "หมวดนัท" จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และตั้งคำถามว่า เหตุใดจึงออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเนื่องในช่วงที่ประเด็นดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจ
#NEWS1 รายงาน