ซินเคอหยวน จี้ปลัดอุตฯ ปลดล็อกฝุ่นแดง หลัง DSI ยุติสอบ-โรงงานเปิดแล้ว

ซินเคอหยวน จี้ปลัดอุตฯ ปลดล็อก “ฝุ่นแดง” หลัง DSI ยุติสอบ-โรงงานเปิดแล้ว ชี้รัฐเคยแจ้งให้ยื่นขออนุญาตได้ แต่เรื่องยังไม่คืบ ตั้งคำถามเหตุใดการพิจารณาจึงล่าช้า ขอคำชี้แจงเพื่อความเป็นธรรมและความโปร่งใส
16 กรกฎาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569 ขอให้ติดตามและให้ข้อเสนอแนะแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้นำ “ฝุ่นแดง” หรือฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศออกนอกโรงงาน หลังระบุว่า บริษัทได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานภาครัฐครบถ้วนแล้ว แต่การพิจารณายังไม่มีความคืบหน้า ทั้งที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มีคำสั่งยุติการสอบสวน และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุญาตให้โรงงานกลับมาประกอบกิจการตามปกติแล้ว
หนังสือดังกล่าว ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานกฎหมายผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ระบุว่า เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองมีคำสั่งอายัดฝุ่นแดง หรือฝุ่นจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศภายในโรงงาน เนื่องจากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับที่มาและการครอบครองของวัสดุดังกล่าว
ต่อมา DSI ได้ดำเนินการสอบสวน ก่อนมีหนังสือแจ้งผลว่า ยังไม่ปรากฏพยานหลักฐานเพียงพอที่จะรับฟังว่าบริษัทกระทำความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคำสั่งยุติการสอบสวน
หลังจากนั้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีหนังสือแจ้งถอนอายัดฝุ่นแดงจากระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ แต่ในเวลาต่อมากลับมีหนังสืออีกฉบับให้คงอายัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส่งผลให้บริษัทเห็นว่าเกิดความไม่ชัดเจนในการดำเนินการ และยังไม่สามารถนำฝุ่นแดงออกไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายได้
บริษัทฯ ยังระบุเพิ่มเติมว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองได้มีหนังสือ ที่ รย 0034(2)/117 ลงวันที่ 20 มกราคม 2569 แจ้งเพิกถอนคำสั่งอายัดฝุ่นแดง พร้อมระบุว่า เมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้กลับมาประกอบกิจการตามกฎหมายแล้ว บริษัทสามารถยื่นขออนุญาตนำฝุ่นแดงออกนอกโรงงานเพื่อกำจัดตามกฎหมายได้ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคำสั่งหยุดประกอบกิจการตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ได้ถูกยกเลิกแล้ว และโรงงานได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจการตามปกติ แต่คำขออนุญาตนำฝุ่นแดงออกนอกโรงงานของบริษัทกลับยังไม่ได้รับการอนุมัติ ทั้งที่บริษัทได้ยื่นคำขอและติดตามเรื่องหลายครั้งแล้ว บริษัทจึงตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดการพิจารณาจึงยังไม่เป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานของรัฐเคยแจ้งไว้ หากยังมีเงื่อนไขหรือข้อกฎหมายเพิ่มเติม ก็ควรแจ้งให้บริษัททราบอย่างชัดเจน เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ต่อมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2569 กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีคำสั่งอนุญาตให้โรงงานกลับมาประกอบกิจการได้แล้ว บริษัทจึงยื่นคำขออนุญาตนำฝุ่นแดงออกนอกโรงงาน พร้อมทำหนังสือติดตามไปยังสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยองเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน และติดตามซ้ำอีกครั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่จนถึงวันที่ยื่นหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา หรือเหตุผลว่ามีประเด็นใดที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอ้างถึง พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาคำขอภายในระยะเวลาที่กำหนด แจ้งความคืบหน้าแก่ผู้ยื่นคำขอ และลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น เพื่อให้การให้บริการภาครัฐเป็นไปอย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
บริษัทฯ ระบุด้วยว่า การทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม มิใช่การกล่าวหาว่าหน่วยงานใดกระทำผิดหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ต้องการรายงานข้อเท็จจริง ขอคำแนะนำ และขอให้ส่วนกลางช่วยกำกับดูแลและประสานการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อเหตุแห่งการอายัดสิ้นสุดลงจากผลการสอบสวนของ DSI โรงงานได้รับอนุญาตให้กลับมาดำเนินกิจการแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนของภาครัฐครบถ้วน รวมทั้งทำหนังสือติดตามหลายครั้ง แต่การอนุญาตให้นำฝุ่นแดงออกนอกโรงงานยังไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นว่าควรมีการชี้แจงเหตุผลและกรอบเวลาการพิจารณาให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยในสังคมเกี่ยวกับความเป็นธรรม ความโปร่งใส และมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายที่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการทุกฝ่าย