ประชุม RBC เขมรเปรี้ยวจี๊ด! เตือนทหารไทยไร้วินัยชายแดน ให้อบรมระเบียบ อย่าใช้คำหยาบ-อย่าใช้อาวุธ-วางลวดหนาม

กระทรวงกลาโหมกัมพูชาเผยผลการประชุมคณะเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค หรือ **Regional Border Committee (RBC)** ระหว่างฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทย ซึ่งจัดขึ้นบริเวณช่องสะงำ ตรงข้ามอำเภออลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย โดยฝ่ายกัมพูชานำการประชุมโดย **พลโท นิด นา** และ **พลตรี กัมปนาท วาพันสุ** ส่วนฝ่ายไทยเป็นผู้แทนจากกองทัพภาคที่ 2
ในการประชุม ฝ่ายกัมพูชาได้เรียกร้องให้ฝ่ายไทยยุติการก่อสร้างถนน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ การวางลวดหนาม รวมถึงการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่กัมพูชาระบุว่าเป็นเขตอธิปไตยของตน หรือเป็นพื้นที่ที่ยังมีข้อพิพาทด้านเขตแดน พร้อมเรียกร้องให้เร่งจัดการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชา หรือ **JBC** โดยเร็วที่สุด ตามข้อตกลงร่วมหลังการหยุดยิงเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568
นอกจากนี้ ฝ่ายกัมพูชายังขอให้ฝ่ายไทยเพิ่มความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุยิงปืนหรือเหตุระเบิดบริเวณแนวชายแดน พร้อมทั้งเสนอให้มีการอบรมและกำชับระเบียบวินัยกำลังพลแนวหน้า โดยระบุว่าไม่ควรใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ไม่ควรใช้อาวุธ และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจสร้างความตึงเครียดตามแนวชายแดน
ฝ่ายกัมพูชายังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการร่วมกันป้องกันข่าวปลอมและการโฆษณาชวนเชื่อที่อาจสร้างความเกลียดชังระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ พร้อมยืนยันว่ากัมพูชายังคงยึดมั่นตามปฏิญญาร่วมจากการประชุม **General Border Committee (GBC)** เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 และแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2568
อย่างไรก็ตาม การแถลงของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้ ถูกจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากก่อนหน้านี้ฝ่ายไทยเคยแสดงความกังวลต่อพฤติกรรมของกำลังพลกัมพูชาตามแนวชายแดน โดยระบุว่ามีการกระทำที่ขาดระเบียบวินัยและอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความร่วมมือระหว่างสองประเทศ
ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมกัมพูชา ซึ่งมีการนำมาเปิดเผยผ่านเพจของ **วาสนา นาน่วม** ขณะที่ฝ่ายไทยยังไม่มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการต่อประเด็นที่ฝ่ายกัมพูชายกขึ้นในการประชุมครั้งนี้
#NEWS1 รายงาน