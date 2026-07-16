ลือสนั่น! นายหน้าโกงสอบท้องถิ่นวนกลับมาอีก อ้างเก็บ 3 แสนบาท ดึงชื่อออกจากบัญชีตรวจสอบได้

กระแสข่าวลือเกี่ยวกับคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นกลับมาร้อนแรงอีกครั้ง หลังมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ว่า มีกลุ่มบุคคลแอบอ้างเป็น "นายหน้า" ติดต่อผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มตรวจสอบ โดยกล่าวอ้างว่าสามารถดึงชื่อออกจากบัญชีตรวจสอบได้ หากยอมจ่ายเงินรายละ **300,000 บาท**
รายงานระบุว่า บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างดังกล่าวอ้างว่ามีความสามารถในการประสานงานกับผู้มีอำนาจ เพื่อช่วยให้ผู้ที่อยู่ในข่ายตรวจสอบหลุดพ้นจากกระบวนการตรวจสอบ ส่งผลให้ข่าวลือนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์และส่งต่อกันในวงกว้าง
อย่างไรก็ตาม **จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่ากระแสข่าวลือดังกล่าวเป็นความจริง** และยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบออกมายืนยันว่าพบพฤติการณ์เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการดึงชื่อออกจากบัญชีตรวจสอบแต่อย่างใด
ผู้เชี่ยวชาญด้านการปราบปรามการทุจริตเตือนว่า ในช่วงที่คดีสำคัญอยู่ระหว่างการตรวจสอบ มักมีกลุ่มมิจฉาชีพอาศัยความวิตกกังวลของผู้เกี่ยวข้อง แอบอ้างว่าสามารถวิ่งเต้นหรือช่วยเหลือคดีได้ เพื่อหลอกเรียกรับเงิน ดังนั้นผู้ที่ได้รับการติดต่อในลักษณะดังกล่าวควรใช้ความระมัดระวัง อย่าหลงเชื่อหรือโอนเงินให้กับบุคคลที่แอบอ้างโดยเด็ดขาด
หากมีผู้แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ หรืออ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้พ้นจากการตรวจสอบได้ ควรบันทึกหลักฐานการสนทนา ข้อความ หรือหลักฐานการโอนเงิน และแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
ทั้งนี้ การตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นยังคงดำเนินการตามขั้นตอนของคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทุกกรณีจะพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญ
#NEWS1 รายงาน