หมวดนัทงานเข้า! เจอ 3 ข้อหา ลุ้นกองทัพเอาผิด "เข็ม-ชุดเกราะ" แถมพี่ชายแฟนเก่าตามหารถ

ความคืบหน้ากรณี "หมวดนัท" ล่าสุด ได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา รวม 3 ข้อหา ตามกระบวนการทางกฎหมาย ขณะที่ประเด็นอื่น ๆ ยังคงถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะกรณีการสวม เข็มเครื่องหมาย และ ชุดเกราะ ซึ่งหลายฝ่ายกำลังติดตามว่า หน่วยงานของกองทัพจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือจะมีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือไม่ หากพบว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายฝ่าฝืนระเบียบหรือกฎหมาย
อีกประเด็นที่ได้รับความสนใจ คือกรณีรถยนต์ที่มีรายงานว่าอยู่ในชื่อของพี่ชายแฟนเก่า ซึ่งกำลังติดตามทวงคืนทรัพย์สินดังกล่าว
ด้านหมวดนัทระบุว่า ได้รับปากว่าจะวิดีโอคอลให้ดูว่ารถยนต์ยังอยู่ในสภาพปกติ เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีการนำรถไปซุกซ่อนหรือทำให้เกิดความเสียหาย
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านเพจ "กันจอมพลัง ช่วยสู้" ซึ่งยังคงติดตามและรายงานความคืบหน้าของกรณีนี้อย่างต่อเนื่อง ขณะที่รายละเอียดในแต่ละประเด็นยังต้องรอข้อเท็จจริงและการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#NEWS1 รายงาน