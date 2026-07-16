สุดยอด! เขมรดังแล้ว สื่อญี่ปุ่นชี้ กัมพูชา ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสแกมเมอร์-ค้ามนุษย์

สื่อชั้นนำของญี่ปุ่น **The Japan Times** เผยแพร่รายงานอ้างอิงข้อมูลการสืบสวนของ **Reuters** โดยระบุว่า อาณาจักรธุรกิจของนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลในกัมพูชาบางราย มีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นฐานปฏิบัติการของขบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติและการค้ามนุษย์ในระดับอุตสาหกรรม
รายงานระบุว่า พื้นที่หลายแห่งในกัมพูชาซึ่งอยู่ภายใต้การครอบครองของกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ ถูกใช้เป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ โดยมีผู้เสียหายจากหลายประเทศตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์
นอกจากนี้ รายงานยังกล่าวถึงปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งมีผู้คนจากหลายประเทศถูกหลอกให้เดินทางเข้ามาทำงาน ก่อนถูกบังคับให้ทำงานหลอกลวงทางออนไลน์ภายในอาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด หากขัดขืนอาจถูกทำร้ายหรือกักขัง
ประเด็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากนานาชาติ เนื่องจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านความมั่นคงของหลายประเทศ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ได้ออกมาเตือนถึงการขยายตัวของเครือข่ายอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์และขบวนการหลอกลวงออนไลน์ที่สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
ทั้งนี้ รายงานของ **The Japan Times** เป็นการนำเสนอโดยอ้างอิงข้อมูลจากการสืบสวนของ **Reuters** ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของพื้นที่บางแห่งในกัมพูชากับเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าว ขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือบริษัทต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจสอบและการดำเนินคดีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#NEWS1 รายงาน