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ลูกพรรคโพสต์ภาพ "เสรีพิศุทธ์" เปิดตำรากฎหมาย คาดหาข้อมูลฟันเขากระโดงแบบเน้น ๆ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง **กฤตทัศชญา ดิษฐเนตร** โพสต์ภาพของ **พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส** อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขณะกำลังนั่งอ่านเอกสารและตำรากฎหมายจำนวนมากภายในห้องทำงาน พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า

"เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีการฟ้อง!! เราเริ่มต้นที่จะฟ้องใคร ถ้าเราไม่มีข้อมูล แล้วจะทำได้จริง ๆ หรือ? เรื่องแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์กัน"

โพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดการณ์จากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงการเตรียมดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคม

อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าการดำเนินการทางกฎหมายที่กล่าวถึง จะมุ่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานใด และยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการยื่นฟ้องเมื่อใด ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังต้องติดตามความชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป

ทั้งนี้ ข้อความและภาพดังกล่าวเป็นการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ **กฤตทัศชญา ดิษฐเนตร** ขณะที่ข้อเท็จจริงและผลของการดำเนินการทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

#NEWS1 รายงาน