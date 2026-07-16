ลูกพรรคโพสต์ภาพ "เสรีพิศุทธ์" เปิดตำรากฎหมาย คาดหาข้อมูลฟันเขากระโดงแบบเน้น ๆ

สร้างความสนใจในโลกออนไลน์ หลัง **กฤตทัศชญา ดิษฐเนตร** โพสต์ภาพของ **พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส** อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ขณะกำลังนั่งอ่านเอกสารและตำรากฎหมายจำนวนมากภายในห้องทำงาน พร้อมข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า
"เป็นนิมิตหมายที่ดี ที่มีการฟ้อง!! เราเริ่มต้นที่จะฟ้องใคร ถ้าเราไม่มีข้อมูล แล้วจะทำได้จริง ๆ หรือ? เรื่องแบบนี้ก็ต้องพิสูจน์กัน"
โพสต์ดังกล่าวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และการคาดการณ์จากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยหลายคนมองว่าอาจเป็นการส่งสัญญาณถึงการเตรียมดำเนินการทางกฎหมายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดีเขากระโดง ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากสังคม
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดว่าการดำเนินการทางกฎหมายที่กล่าวถึง จะมุ่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานใด และยังไม่มีการยืนยันว่าจะมีการยื่นฟ้องเมื่อใด ทำให้ประเด็นดังกล่าวยังต้องติดตามความชัดเจนจากผู้เกี่ยวข้องต่อไป
ทั้งนี้ ข้อความและภาพดังกล่าวเป็นการโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ **กฤตทัศชญา ดิษฐเนตร** ขณะที่ข้อเท็จจริงและผลของการดำเนินการทางกฎหมายยังต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
#NEWS1 รายงาน