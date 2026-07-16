หมวดนัทมาไกลมาก! จาก รปภ. สู่ ว่าที่ ร.ท. อปพร. ผ่านฝึกคอบร้าโกลด์ ก่อนมั่วบ้านงานจนได้ดัง

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ "หมวดนัท" ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ **ข่าวกันจอมพลัง** ได้เผยแพร่ข้อความสรุปคำชี้แจงของเจ้าตัว เกี่ยวกับประวัติการทำงาน การแต่งกายด้วยเครื่องแบบ และการเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง หลังตกเป็นประเด็นในโลกออนไลน์
ข้อความดังกล่าวระบุว่า "หมวดนัท" ยอมรับว่า **ตนไม่ได้เป็นข้าราชการ** แต่เคยประกอบอาชีพเป็น **เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)** พร้อมยืนยันว่า การสวมเครื่องแบบตำรวจในอดีต เป็นการแต่งกายเพื่อใช้ในการแสดงภาพยนตร์เท่านั้น ไม่ได้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ส่วนกรณีการสวมเครื่องแบบทหาร เจ้าตัวอธิบายว่า สามารถสวมได้ เพราะเป็น **ว่าที่ร้อยตรี (ว่าที่ ร.ท.)** และยังเป็นสมาชิก **อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)** อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังชี้แจงถึงภาพการเข้าร่วมการฝึก **Cobra Gold** ร่วมกับทหารไทยและสหรัฐฯ ว่า เป็นการเข้าร่วมในฐานะผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ใช่การเข้าร่วมในฐานะกำลังพลของกองทัพ
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำชี้แจงดังกล่าว แต่กระแสวิพากษ์วิจารณ์ยังคงดำเนินต่อไป เนื่องจากปัจจุบัน "หมวดนัท" อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดีในหลายข้อหา ซึ่งรวมถึงข้อหาแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและข้อกล่าวหาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยคดีอยู่ในกระบวนการของพนักงานสอบสวนและยังไม่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการอ้างอิงจากโพสต์ของเพจ **ข่าวกันจอมพลัง** ซึ่งนำเสนอคำชี้แจงของ "หมวดนัท" ขณะที่ข้อเท็จจริงในแต่ละประเด็นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม
#News1 รายงาน