พี่หมี ยุทธิยง หลั่งน้ำตา! ซัดกฎหมายบั่นทอนคนในชาติ ชี้ชาวบ้านทับลานถูกผลักเป็นอาชญากร

ประเด็นข้อพิพาทที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานยังคงเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อชาวบ้านจำนวนมาก ล่าสุด **หมี ยุทธิยง ลิ้มเลิศวาที ผู้สื่อข่าวอาวุโส สถานีข่าว News1** เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กว่า ได้มีตัวแทนชาวบ้านจากพื้นที่ทับลานเดินทางมายังบ้านพระอาทิตย์ เพื่อขอความช่วยเหลือด้านกฎหมาย หลังต้องเผชิญการดำเนินคดีจากการบังคับใช้กฎหมายอุทยานแห่งชาติ
หมี ยุทธิยง ระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้เกิดคำถามว่า เหตุใดประชาชนผู้สุจริตที่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาหลายชั่วอายุคน จึงถูกผลักให้กลายเป็นผู้กระทำผิดตามกฎหมาย พร้อมวิจารณ์ว่า กฎหมายและการกำหนดแนวเขตพื้นที่ในบางกรณีได้สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชาชน จนหลายครอบครัวต้องขายทรัพย์สินเพื่อนำเงินมาต่อสู้คดี บางรายเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้คดี และอีกจำนวนไม่น้อยเผชิญภาวะซึมเศร้าและความทุกข์ใจ
ล่าสุด หมี ยุทธิยง ยังเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมถึงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ โดยระบุว่า **ลุงทองต่อ** บ้านสุขสมบูรณ์ สามีของ **ยายบังอร** ถูกศาลพิพากษาจำคุก, **ป้าสไสว** ซึ่งประกอบอาชีพทำเห็ดหอม ถูกจำคุกเช่นกัน ขณะที่ **ตาแย้ม** สามีของ **ยายเล็ก** ต้องขายควายเพื่อนำเงินมาต่อสู้คดี ส่วน **ลุงทองต่อ** บ้านสุขสมบูรณ์ ก็เป็นอีกหนึ่งผู้ได้รับโทษจำคุกจากคดีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทับลาน
หมี ยุทธิยง ระบุว่า เรื่องราวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ พร้อมตั้งคำถามว่า กฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ควรมีแนวทางที่สามารถคุ้มครองทั้งผืนป่าและประชาชนผู้สุจริตควบคู่กันได้หรือไม่
ทั้งนี้ ปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเป็นข้อพิพาทที่ดำเนินมายาวนาน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยภาครัฐยืนยันว่าการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ขณะที่ภาคประชาชนเรียกร้องให้มีการทบทวนแนวเขตพื้นที่และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อหาทางออกร่วมกันอย่างเป็นธรรม
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