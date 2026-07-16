15 ก.ค.ผ่านไปแล้ว! รบ.ปล่อยให้อาคารรัฐสภาหมดประกัน ต้องใช้ภาษี ปชช. มาซ่อมเอง**

ประเด็นอาคารรัฐสภาแห่งใหม่กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลัง **นายวิลาศ จันทร์พิทักษ์** อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกมาเปิดเผยว่า **วันที่ 15 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลารับประกันผลงานก่อสร้างตามสัญญาได้ผ่านพ้นไปแล้ว** หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาไว้ก่อน อาจทำให้ภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ ตกเป็นของภาครัฐและสุดท้ายต้องใช้งบประมาณจากภาษีประชาชน
นายวิลาศระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมา มีเสียงร้องเรียนและข้อวิพากษ์วิจารณ์จากทั้งข้าราชการรัฐสภา บุคลากร รวมถึงประชาชนที่เข้าไปใช้บริการอาคารรัฐสภา เกี่ยวกับปัญหาการก่อสร้างและความชำรุดในหลายจุด ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลารับประกันตามสัญญา
อดีต ส.ส.ผู้นี้ยังฝากถึงรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยประกาศจุดยืนว่า **"เกลียดคนโกง คนโกงต้องไม่มีที่ยืน"** โดยเรียกร้องให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารรัฐสภาอย่างตรงไปตรงมา หากพบว่ามีการก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา หรือมีความบกพร่องที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ก็ควรดำเนินการตามกฎหมายและเงื่อนไขของสัญญาอย่างถึงที่สุด เพื่อไม่ให้ภาระทั้งหมดตกอยู่กับประชาชน
นายวิลาศยังตั้งข้อสังเกตว่า หากปล่อยให้ระยะเวลารับประกันสิ้นสุดลงโดยไม่มีการดำเนินการที่จำเป็น อาจทำให้รัฐสูญเสียสิทธิในการเรียกร้องให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบต่อความชำรุดบางประการ และท้ายที่สุดอาจต้องใช้งบประมาณแผ่นดินในการซ่อมแซมอาคารเอง
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังต้องรอคำชี้แจงจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าได้ดำเนินการตามเงื่อนไขของสัญญาไว้ก่อนครบกำหนดรับประกันหรือไม่ รวมถึงมีมาตรการรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร
#News1 รายงาน