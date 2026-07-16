เต้ 007 รับหน้าเสื่อ วอนสังคมและเจ้าหน้าที่เห็นอกเห็นใจหมวดนัท หยวน ๆ ยอม ๆ แต่ก็พร้อมสู้คดี

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ **"เต้ พระราม 7"** อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เดินทางมายังสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธิน เพื่อติดตามความคืบหน้าการสอบสวน **"หมวดนัท"** ซึ่งเป็นสมาชิกทีมงาน หลังถูกแจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา โดยยืนยันว่าพร้อมเดินหน้าต่อสู้คดีในทุกประเด็นจนถึงที่สุด
นายมงคลกิตติ์ เปิดเผยว่า ทีมกฎหมายได้ตรวจสอบรายละเอียดของคดีแล้ว และเชื่อมั่นว่าสามารถต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในทุกข้อกล่าวหาได้ พร้อมยืนยันว่า "หมวดนัท" ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองดี โดยมีเจตนาเข้าไปช่วยเหลือในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่ได้มีเจตนากระทำความผิด
อย่างไรก็ตาม นายมงคลกิตติ์ยอมรับว่า หากมีการกระทำใดที่เกิดความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติหน้าที่ ก็อยากให้สังคมและเจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ พร้อมแสดงความเห็นอกเห็นใจ และ **"หยวน ๆ ยอม ๆ"** ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ยังเตรียมประสานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดย้อนหลังเป็นเวลา 30 วัน เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงอย่างละเอียด พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สถานบันเทิงแห่งดังกล่าวสามารถเปิดให้บริการมาได้อย่างไร ก่อนจะเกิดเหตุในคืนวันเกิดเหตุ
นายมงคลกิตติ์ ยังเปิดเผยอีกว่า ในคืนเกิดเหตุ ทีมงานได้รายงานสถานการณ์ให้ทราบเป็นระยะ แต่ตนได้รับประทานยานอนหลับไปก่อน จึงไม่ได้เดินทางไปยังที่เกิดเหตุด้วยตนเอง พร้อมกล่าวว่า หากในวันนั้นไม่ได้รับประทานยาและสามารถลงพื้นที่ได้ เชื่อว่าสถานการณ์คงไม่บานปลายเหมือนที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ คดีของหมวดนัทยังคงอยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน โดยทีมกฎหมายเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้ต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
#News1 รายงาน