รมช.ลูกเทพฝีปากกล้า ท้าชน ปชป. ไม่เกรงใจผมหงอกของรุ่นพี่ในสภา

บรรยากาศการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรดุเดือดขึ้น เมื่อ **นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย** ลุกขึ้นตอบโต้การวิพากษ์วิจารณ์จากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยย้อนถามถึงผลงานของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่ร่วมรัฐบาลว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ดำรงตำแหน่ง ได้สร้างผลงานอะไรที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่จดจำของประชาชนบ้าง
นายพลพีร์ ระบุว่า รัฐมนตรีชุดปัจจุบันเพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียงกว่า 2 เดือน แต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถ และหลายโครงการกำลังเดินหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชน พร้อมตั้งคำถามกลับไปยังอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ว่า ในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนั้น ได้สร้างผลงานอะไรที่ประชาชนสัมผัสได้ นอกจากการจัดสรรงบประมาณ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกล่าวว่า ตนเองและพรรคการเมืองทำงานการเมืองมานานกว่า 20 ปี ผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนหลายสมัย จึงมีจุดยืนที่ยึดโยงกับประชาชน พร้อมยืนยันว่า ทุกนโยบายที่รัฐบาลกำลังผลักดันมีเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนโดยตรง
พร้อมกันนี้ นายพลพีร์ยังยกตัวอย่างปัญหาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องแบกรับ โดยระบุว่า เป็นปัญหาที่สะสมมานานกว่า 30 ปีจากรัฐบาลในอดีต และรัฐบาลปัจจุบันกำลังเร่งแก้ไขจนใกล้จะแล้วเสร็จ โดยเหลือเพียงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็น การเสนอผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
ช่วงท้ายของการอภิปราย นายพลพีร์กล่าวอย่างเผ็ดร้อนว่า การให้รัฐบาลที่เพิ่งเข้ามาทำงานเพียงไม่กี่เดือนต้องมาแก้ปัญหาที่สะสมมาหลายสิบปี เป็นเรื่องที่ไม่เป็นธรรม พร้อมทิ้งท้ายว่า **"สามสิบกว่าปีพวกคุณทำไม่ได้นี่แหละครับ ฝีมือลูกเทพครับ"** สร้างเสียงฮือฮาภายในห้องประชุมทันที
#News1 รายงาน