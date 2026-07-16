อ้าวหรือหมวดนัท จะสังกัดเจ้ากรมข่าวลือ? แคชเชียร์โรงเบียร์งง ออกประตูฉุกเฉินได้ต้องจ่ายเงิน เอามาจากไหน

ประเด็นข้อกล่าวอ้างที่ว่าทางโรงเบียร์ไม่ยอมให้ลูกค้าออกจากร้านผ่านประตูฉุกเฉิน หากยังไม่ได้ชำระค่าอาหารและเครื่องดื่ม กำลังถูกตั้งคำถามอีกครั้ง หลังแคชเชียร์ของร้านออกมาชี้แจงว่า ข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นไปตามที่มีการเผยแพร่
แคชเชียร์ของร้านเปิดเผยว่า ตนไม่ทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีที่มาจากไหน พร้อมยืนยันว่า ไม่เคยมีนโยบายห้ามลูกค้าออกจากร้านเพื่อบังคับให้ชำระเงินก่อน และไม่เคยได้รับคำสั่งในลักษณะดังกล่าวระหว่างปฏิบัติงาน
เมื่อถูกถามถึงระบบความปลอดภัยภายในร้าน เจ้าตัวยืนยันว่า ร้านมีระบบป้องกันอัคคีภัยและมีการดูแลระบบต่าง ๆ ตามปกติ ไม่เคยประสบปัญหาระบบไฟฟ้าจนกระทบต่อการใช้งานในลักษณะที่ถูกกล่าวอ้าง
ส่วนกรณีประตูบริเวณห้องน้ำที่มีป้ายระบุว่า **"เฉพาะพนักงาน"** แคชเชียร์อธิบายว่า ประตูดังกล่าวไม่ใช่ประตูทางเข้า-ออกหลักของลูกค้า แต่เป็นประตูสำหรับการปฏิบัติงานของพนักงานและทีมงาน โดยจะเปิดเฉพาะช่วงเวลาที่มีการใช้งาน ก่อนปิดกลับตามปกติ ไม่ได้มีไว้เพื่อกักลูกค้าหรือปิดกั้นการอพยพในกรณีฉุกเฉินแต่อย่างใด
คำชี้แจงดังกล่าวทำให้เกิดข้อสงสัยต่อข้อมูลที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้ ซึ่งระบุว่าลูกค้าจะออกจากประตูฉุกเฉินได้ก็ต่อเมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ว่ามีที่มาจากข้อเท็จจริงหรือเป็นเพียงข้อมูลที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ ข้อเท็จจริงทั้งหมดคงต้องรอผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
#News1 รายงาน