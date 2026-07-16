อึ้งแล้วอึ้งอีก! นายก อบต.หวั่นเพิกถอนขรก.โกงสอบ อ้างองค์กรอาจไม่มีคนทำงาน

ประเด็นการตรวจสอบคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น ยังคงสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง หลัง นายอมร นุ้ยขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เปิดเผยถึงความกังวลว่า หากมีการเพิกถอนการบรรจุข้าราชการที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตสอบ อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยเฉพาะตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณและตรวจสอบการบริหารงานของหน่วยงาน
นายก อบต.คลองเขม้า ระบุว่า แม้ปัจจุบัน อบต.ยังคงเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ แต่หากมีคำสั่งเพิกถอนบุคลากรที่เกี่ยวข้องจริง ก็อาจทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังคนในตำแหน่งสำคัญ และส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กร
อย่างไรก็ตาม นายอมร ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบคดีอย่างเข้มงวด พร้อมวางมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อระบบราชการส่วนท้องถิ่น
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่า แม้องค์กรอาจได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนบุคลากร แต่การดำเนินการกับผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิหรือเกี่ยวข้องกับการสอบที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็เป็นอีกหลักการสำคัญในการรักษามาตรฐาน คุณธรรม และความโปร่งใสของระบบราชการ
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ และยังไม่มีความผิด จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือมีคำพิพากษาถึงที่สุดตามกฎหมาย
ที่มา : เพจปูดำนิวส์
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