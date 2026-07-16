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หมวดนัท ท้วมARMY โดน 3 ข้อหาหนัก! ขายข่าวลือให้ประชาชนตื่นตกใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลแจ้ง 3 ข้อกล่าวหาแก่ **"นัท ชิตพงศ์" หรือ "หมวดนัท ท้วมARMY"** อย่างเป็นทางการ หลังเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา โดยตำรวจระบุว่าขณะนี้สามารถเรียกเจ้าตัวว่า **"ผู้ต้องหา"** ได้ตามขั้นตอนของกฎหมาย

พ.ต.อ.สราวุธ บุตรดี ผู้กำกับการกลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า พนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา 3 ข้อหา ประกอบด้วย แสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงาน ทั้งที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงาน ใช้วิทยุสื่อสารโดยไม่ได้รับอนุญาต และให้ข้อมูลอันเป็นเท็จจนก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน จากการให้ข้อมูลในที่เกิดเหตุซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง

นอกจากนี้ พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างตรวจสอบเสื้อเกราะที่ผู้ต้องหาสวมใส่ในวันเกิดเหตุ ว่าเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายหรือไม่ หากผลการตรวจสอบพบว่าเข้าข่าย ก็อาจมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในภายหลัง

เบื้องต้น ภายหลังรับทราบข้อกล่าวหาแล้ว เนื่องจากผู้ต้องหาเดินทางเข้ามอบตัวด้วยตนเอง พนักงานสอบสวนจึงไม่ได้ควบคุมตัวไว้ และไม่ต้องทำสัญญาประกันตัว ก่อนปล่อยตัวไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ คดีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน และหากมีผลการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นเสื้อเกราะหรือพยานหลักฐานอื่น ๆ ก็อาจมีการพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไป

#News1 รายงาน