สุขสันต์วันเกิด "ไชยชนก" เค้กมาพร้อมหุ่นยนต์ DE ชวนโฟกัส AI

บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นสำหรับการร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดของ นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมงานร่วมแสดงความยินดี พร้อมจัดเค้กวันเกิดและร้องเพลงอวยพร ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง
สิ่งที่หลายคนสะดุดตาจากภาพบรรยากาศในงาน คือ ตุ๊กตาหุ่นยนต์พร้อมสัญลักษณ์ "DE" ที่วางอยู่เคียงข้างเค้กวันเกิด ซึ่งสื่อถึงภาพลักษณ์ด้านดิจิทัลของกระทรวง และทำให้หลายคนเชื่อมโยงไปถึงบทบาทของนายไชยชนกในการผลักดันนโยบายด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศ
ในช่วงที่ผ่านมา นายไชยชนกเป็นผู้ผลักดันนโยบายด้าน AI ของกระทรวงดีอีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ TH-AI Passport ที่มีเป้าหมายยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้กับประชาชนไทย อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาอย่างมาก หลังฝ่ายค้าน นักวิชาการ และภาคประชาชนออกมาตั้งข้อสังเกตหลายด้าน ทั้งความคุ้มค่าของงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ความโปร่งใสของโครงการ รวมถึงเงื่อนไขของการจัดทำ TOR ที่ถูกตั้งคำถามว่าอาจเอื้อต่อผู้ประกอบการบางราย ขณะที่นายไชยชนกได้ยืนยันหลายครั้งว่า โครงการดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมาย พร้อมเปิดให้ทุกฝ่ายตรวจสอบ และปฏิเสธว่าไม่ได้เข้าไปแทรกแซงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
สำหรับวันคล้ายวันเกิดในปีนี้ นายไชยชนกไม่ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ แต่เลือกเผยแพร่ภาพบรรยากาศการอวยพรจากผู้ร่วมงาน ซึ่งนอกจากคำอวยพรแล้ว ภาพเค้กวันเกิดและหุ่นยนต์ DE ยังกลายเป็นอีกหนึ่งรายละเอียดที่ได้รับความสนใจ และทำให้หลายคนนึกถึงบทบาทของรัฐมนตรีรายนี้กับนโยบาย AI ที่ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงและอยู่ในความสนใจของสังคม
#News1 รายงาน