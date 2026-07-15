เพจดังทักกันจอมพลัง อ้าง "หมวดนัท" บอกไม่หมด ตีเนียน ผบ.ทบ. ยันกองทัพสหรัฐฯ

เพจ Thai Army Military Force โพสต์ตั้งข้อสังเกตถึงกรณีที่ "หมวดนัท" ชี้แจงผ่านไลฟ์สดของ กัน จอมพลัง โดยระบุว่า เจ้าตัวไม่ได้เป็นทหารสัญญาบัตร ไม่ได้รับเงินเดือน และไม่ได้รับราชการทหาร แต่มีสถานะเป็นกำลังพลสำรองของ มทบ.11 พร้อมมีบัตร อปพร. รวมทั้งประกอบอาชีพปล่อยเช่าอาคาร เป็นพิธีกร และวิทยากร
อย่างไรก็ตาม เพจดังกล่าวอ้างว่า การชี้แจงดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมข้อสงสัยทั้งหมด พร้อมระบุว่า ปัจจุบัน "หมวดนัท" ยังแต่งเครื่องแบบทหารเข้าร่วมการฝึกและพิธีการทางทหารอยู่เป็นประจำ จนทำให้กำลังพลจำนวนหนึ่งเข้าใจว่าเป็นทหารประจำการ
นอกจากนี้ เพจยังตั้งข้อสังเกตว่า เจ้าตัวมีภาพและกิจกรรมร่วมกับผู้บัญชาการทหารบก ตลอดจนกำลังพลของกองทัพสหรัฐฯ ที่เข้าร่วมการฝึกร่วม Cobra Gold 2026 จึงเกิดคำถามถึงความเหมาะสมของการแต่งเครื่องแบบและการเข้าร่วมกิจกรรมในฐานะบุคคลที่ไม่ได้รับราชการทหาร
ท้ายโพสต์ เพจ Thai Army Military Force ตั้งคำถามว่า หากไม่ได้เป็นทหารประจำการ เหตุใดจึงยังแต่งเครื่องแบบทหาร พร้อมระบุว่า แม้จะเป็น อปพร. ก็สามารถทำงานช่วยเหลือสังคมได้โดยไม่จำเป็นต้องสวมเครื่องแบบทหาร พร้อมเรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวให้เกิดความชัดเจน
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข้อกล่าวหาและข้อสังเกตจากเพจ Thai Army Military Force ขณะที่ผู้ถูกพาดพิงได้ชี้แจงผ่านไลฟ์สดของกัน จอมพลังในส่วนของสถานะตนเองแล้ว ส่วนประเด็นอื่น ๆ ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมในขณะนี้.
#NEWS1