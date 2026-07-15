ถอนฟ้องสำเร็จ! อ.ปานเทพประกาศเสร็จสิ้นภารกิจ ส่งต่อสภาครอบครัวภิรมย์ภักดี

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ประกาศว่า ภารกิจที่ได้รับมอบอำนาจให้เป็นที่ปรึกษา ผู้เจรจา ไกล่เกลี่ย และประนีประนอม ในคดีแพ่งที่คุณทราย สมุทร ถูกฟ้องในข้อหาเนรคุณ ได้เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ หลังศาลมีคำสั่งถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อย บรรลุเป้าหมายตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
ในการเดินทางไปยังสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อครั้งนี้ อาจารย์ปานเทพ พร้อมด้วยทนายอัจฉรา แสงขาว หรือทนายปุย ทีมงานสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ และคณะ ได้แจ้งต่อคุณทรายว่า นับจากนี้คณะทำงานจะยุติบทบาทในคดีดังกล่าว และส่งต่อภารกิจให้สภาครอบครัวภิรมย์ภักดีเข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลางในการพูดคุย สร้างความเข้าใจ และร่วมกันแสวงหาแนวทางที่เป็นธรรมภายในสถาบันครอบครัวต่อไป
อาจารย์ปานเทพระบุว่า คุณทรายรับทราบและเข้าใจการส่งมอบภารกิจครั้งนี้เป็นอย่างดี พร้อมกล่าวขอบคุณคณะทำงานหลายครั้ง โดยย้ำว่ารู้สึกยินดีที่ได้เห็นรอยยิ้มของคุณทรายอีกครั้ง หลังจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วง
นอกจากนี้ อาจารย์ปานเทพยังกล่าวขอบคุณทีมงานสำนักงานกฎหมายเบญจมา อภัยวงศ์ ทีมงานสำนักงานกฎหมายอรุณอมรินทร์ นำโดยทนายอัจฉรา แสงขาว ตลอดจนมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินและผู้ร่วมปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ร่วมกันทำงานด้วยความทุ่มเท มีสติปัญญา และให้เกียรติซึ่งกันและกัน จนสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
หลังเสร็จสิ้นภารกิจในคดีของคุณทราย คณะทำงานจะหันไปรวบรวมกำลังและทรัพยากรเพื่อดำเนินภารกิจสำคัญอื่นต่อไป อาทิ การจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์คดีแตงโมเพื่อส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ การดำเนินคดีอุทธรณ์ในคดีต่าง ๆ การผลักดันประเด็นราคาพลังงาน การสนับสนุนกองทัพ และการช่วยเหลือคดีชาวเลราไวย์ที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด
ทั้งนี้ อาจารย์ปานเทพได้กล่าวขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงที่ติดตามและให้กำลังใจคณะทำงานมาตลอด พร้อมยืนยันว่าภารกิจที่ได้รับมอบอำนาจในคดีของคุณทรายได้เสร็จสิ้นลงอย่างเป็นทางการแล้ว และจากนี้จะเดินหน้าปฏิบัติภารกิจอื่นที่รออยู่ต่อไป.
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