น้ำตาจะร่วง ชาวบ้าน จ.เลย ถือป้ายข้อมูลสารหนูสะสมรายตัว กระทบจากเหมืองแร่ทอง

ชาวบ้านรอบเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย รวมตัวจัดกิจกรรม “โรงเรียนทอผ้าฟื้นฟูธรรมชาติและชีวิตชุมชน” ควบคู่กับการยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เรียกร้องให้เปิดเผยผลตรวจ “กองดินกากแร่” และเร่งแก้ไขปัญหาสารพิษปนเปื้อนที่ชุมชนระบุว่าได้รับผลกระทบต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี
ภายในกิจกรรม ชาวบ้านหลายคนถือป้ายแสดงผลตรวจสารหนูสะสมในร่างกายของตนเอง เพื่อสะท้อนผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น โดยบางรายระบุว่ามีค่าสารหนูสูงกว่าค่าอ้างอิงหลายเท่าตัว พร้อมเล่าถึงอาการเจ็บป่วยที่ต้องเผชิญมาอย่างต่อเนื่อง
ตัวแทนกลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน ระบุว่า แม้ศาลจังหวัดเลยเคยมีคำพิพากษาให้มีการฟื้นฟูดินและแหล่งน้ำ รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม แต่จนถึงปัจจุบัน ชาวบ้านยังเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า
ขณะเดียวกัน ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตว่า หลังมีข้อมูลว่ากองดินกากแร่อาจมีทองคำและทองแดงปะปนอยู่ หน่วยงานภาครัฐกลับเร่งวางแนวทางจัดการและเตรียมของบประมาณ ทั้งที่ผลการวิเคราะห์อย่างเป็นทางการยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ทำให้เกิดข้อเรียกร้องให้ดำเนินการอย่างโปร่งใส และเปิดเผยข้อมูลทุกขั้นตอน
กลุ่มชาวบ้านจึงยื่นข้อเรียกร้อง 3 ประเด็น ได้แก่ ขอมีตัวแทนประชาชนร่วมเป็นคณะทำงาน เปิดเผยผลการวิเคราะห์กองดินกากแร่ และเปิดเผยรายงานการประชุมเกี่ยวกับแนวทางจัดการกากแร่ต่อสาธารณะ พร้อมยืนยันว่าการฟื้นฟูที่แท้จริง ต้องเกิดขึ้นบนพื้นฐานของความโปร่งใส การมีส่วนร่วม และการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน
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