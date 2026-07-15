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อึ้ง! ท้วม ARMY มั่วบ้านงาน ผ่านงานไม่ธรรมดา เป็นเลขานุการคณะกรรมาธิการร่าง พ.ร.บ.ฯ ก่อการร้าย ปี 67

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กระแสตรวจสอบประวัติของบุคคลที่โลกออนไลน์เรียกว่า "ท้วม ARMY" ยังคงดำเนินต่อเนื่อง หลังมีการเผยแพร่ภาพขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในรัฐสภา โดยปรากฏป้ายชื่อ **"ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์"** พร้อมตำแหน่ง **เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ของวุฒิสภา ปี 2567**

นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยว่า ว่าที่ร้อยโท ชิตพงศ์ ขัตตพงษ์ เคยลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตพญาไท และมีประวัติการทำงานเกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติและการเมืองมาก่อน

ขณะเดียวกัน นักการเมืองบางรายได้ออกมาชี้แจงยอมรับว่า บุคคลดังกล่าวเคยเข้ามาช่วยงานภายในรัฐสภาในลักษณะงานด้านเอกสารและการประสานงาน ทำให้โลกออนไลน์จับตาและตั้งคำถามถึงบทบาทในอดีตอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นอื่น ๆ ที่ถูกกล่าวถึงในโลกออนไลน์ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

#NEWS1 รายงาน