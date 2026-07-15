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แจ๊ค แฟนฉัน แจงภาพคู่ "ท้วม ARMY มั่วบ้านงาน" ยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แค่มาขอถ่ายรูป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของ **แจ๊ค แฟนฉัน** ร่วมกับบุคคลที่กำลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม จนมีการนำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงและตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย

ล่าสุด **แจ๊ค แฟนฉัน** ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อ โดยยืนยันว่า **ไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัว** พร้อมระบุว่า ภาพที่ปรากฏเป็นเพียงการถ่ายรูปร่วมกันตามปกติ เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาขอถ่ายภาพอยู่เป็นประจำ และไม่สามารถรู้จักทุกคนที่มาขอถ่ายรูปได้

แจ๊คยังย้ำว่า ขออย่านำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงจนทำให้สังคมเข้าใจผิดว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังเป็นข่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังบุคคลที่ถูกกล่าวถึงกำลังเป็นที่สนใจของสังคม ทำให้ภาพถ่ายเก่าที่เคยถ่ายร่วมกับบุคคลสาธารณะหลายคนถูกนำกลับมาเผยแพร่และตีความในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การมีภาพถ่ายร่วมกันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ยืนยันความสัมพันธ์หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้

ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน