แจ๊ค แฟนฉัน แจงภาพคู่ "ท้วม ARMY มั่วบ้านงาน" ยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัว แค่มาขอถ่ายรูป

จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพถ่ายของ **แจ๊ค แฟนฉัน** ร่วมกับบุคคลที่กำลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม จนมีการนำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงและตั้งข้อสงสัยถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย
ล่าสุด **แจ๊ค แฟนฉัน** ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อ โดยยืนยันว่า **ไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นการส่วนตัว** พร้อมระบุว่า ภาพที่ปรากฏเป็นเพียงการถ่ายรูปร่วมกันตามปกติ เนื่องจากมีผู้คนเข้ามาขอถ่ายภาพอยู่เป็นประจำ และไม่สามารถรู้จักทุกคนที่มาขอถ่ายรูปได้
แจ๊คยังย้ำว่า ขออย่านำภาพดังกล่าวไปเชื่อมโยงจนทำให้สังคมเข้าใจผิดว่า ตนมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นที่กำลังเป็นข่าว พร้อมยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องเป็นการส่วนตัวกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นหลังบุคคลที่ถูกกล่าวถึงกำลังเป็นที่สนใจของสังคม ทำให้ภาพถ่ายเก่าที่เคยถ่ายร่วมกับบุคคลสาธารณะหลายคนถูกนำกลับมาเผยแพร่และตีความในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม การมีภาพถ่ายร่วมกันเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถใช้ยืนยันความสัมพันธ์หรือการมีส่วนเกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน