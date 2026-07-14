ลวดลายพระเมรุมาศ ‘พระพันปีหลวง’
นางฟ้าถือช่อดอกบัวควีนสิริกิติ์
เชิดชูแม่ของแผ่นดิน
ทุกครั้งที่มีการจัดสร้างพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ไม่เพียงเป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณีอันทรงคุณค่า หากยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความงดงามของศิลปกรรมไทยในแขนงต่างๆ ที่สั่งสมภูมิปัญญามาหลายร้อยปี ทั้งสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานช่างฝีมือชั้นสูง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทุกองค์ประกอบของลวดลายถูกออกแบบขึ้นเพื่อสะท้อนพระราชจริยาวัตร พระมหากรุณาธิคุณ และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ทรงสืบสานมาตลอดพระชนมชีพ
ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงได้รับการยกย่องในฐานะ "แม่ของแผ่นดิน" ไม่เพียงจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน หากยังรวมถึงการทรงฟื้นฟูและส่งเสริมงานหัตถศิลป์ไทยอย่างจริงจัง จนทำให้งานฝีมือพื้นบ้านที่เคยเสี่ยงต่อการเลือนหายกลับได้รับการสืบทอดและพัฒนาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
การอนุรักษ์ผ้าไทย เครื่องจักสาน เครื่องเงิน เครื่องเขิน งานปัก งานแกะสลัก และงานหัตถกรรมอีกหลายแขนง ไม่เพียงสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน แต่ยังทำให้ช่างฝีมือไทยสามารถรักษาองค์ความรู้ดั้งเดิมไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้งานศิลป์ไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และกลายเป็นหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญที่ได้รับการกล่าวขานเสมอมา
ด้วยเหตุนี้ แนวคิดการออกแบบศิลปกรรมประดับพระเมรุมาศจึงมิได้มุ่งเน้นเพียงความวิจิตรตามแบบแผนศิลปกรรมไทยเท่านั้น หากยังสอดแทรกสัญลักษณ์ที่สะท้อนพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไว้อย่างลึกซึ้ง
นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เปิดเผยว่า กลุ่มจิตรกรรม ได้จัดทำร่างแบบลวดลายที่มีความสอดคล้องกับแนวคิดของการออกแบบพระเมรุมาศ ซึ่งจัดสร้างตามแบบโบราณราชประเพณี และสถาปัตยกรรมไทยที่มีความอ่อนช้อย สื่อถึงความเป็นขัตติยราชนารี ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สะท้อนพระราชจริยาวัตรและพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย เบื้องต้นได้นำร่างแบบส่งให้ผู้ออกแบบพระเมรุมาศเพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าดำเนินงานภายหลังการจัดทำโครงสร้างพระเมรุมาศแล้วเสร็จ โดยจะใช้เทคนิคการพิมพ์ลวดลายลงบนผืนผ้าใบแคนวาสขนาดใหญ่ ขยายลวดลายตามขนาดและสัดส่วนภายในของพระเมรุมาศ
สำหรับลายที่ออกแบบครั้งนี้ คือ ลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ นางฟ้าถือช่อดอกบัว ควีนสิริกิติ์ รายล้อมหงส์ ประกอบลายกรวยเชิง ทุกส่วนจะแทรกไปด้วยดอกบัวทุกด้าน ใช้สีฟ้าที่เป็นสีประจำวันพระราชสมภพเป็นสีฟ้า โดยการออกแบบลาย เป็นนางฟ้า สื่อถึงสตรีที่มีความงดงามในชุดไทยสวมมงกุฎพร้อมเครื่องประดับอย่างวิจิตรตระการตา โดยหงส์แต่ละด้าน จะหันเข้าหา นางฟ้า ขณะที่สีของดอกบัวจะเป็นสีชมพูอมม่วงที่เป็นสีธรรมชาติ ส่วนปลายวาดลายเส้นเป็นสีทองเน้นสีให้มีความสว่างขึ้น เมื่องานเสร็จจะทำให้เห็นถึงความสวยงามของลวดลายไทย บริเวณเหนือชั้นลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ เขียนเป็นลายเฟื่องอุบะจะมีการแทรกลายอุบะด้วยลวดลายดอกไม้ที่สื่อถึงสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เช่น ลายดอกหญ้า ลายดอกมะลิสื่อถึงวันแม่แห่งชาติ
นายเกียรติศักดิ์ ระบุว่า แนวคิดของการออกแบบได้ศึกษาข้อมูลหลักมาจากลักษณะของแนวคิดการก่อสร้างพระเมรุมาศโดยรวม ลักษณะเป็นลายโคมพุ่มข้าวบิณฑ์ ครั้งนี้ใช้เป็นลายนางฟ้าแทนลายเทพพนม ประกอบลายกรวยเชิงทุกส่วนจะแทรกไปด้วยดอกบัวทั้งด้านข้าง ด้านบน สลับเทพนางฟ้า และมีลายหงส์ที่หันหน้าเข้าหานางฟ้าเป็นจุดศูนย์กลาง เปรียบดังความสง่างามด้วยพระราชอิสริยยศของสมเด็จพระพันปีหลวง จะใช้เทคนิคพิมพ์ลงผ้าใบแคนวาส การให้สีและลงน้ำหนักที่มีความงดงามมีการไล่น้ำหนักสีให้จะมีความหวานดูอ่อนช้อยและงดงามมากที่สุด โดยขนาดของพุ่มข้าวบิณฑ์ จะมีขนาดประมาณ 18 เซนติเมตร คาดว่าการดำเนินการออกแบบทั้งหมดจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้
พระเมรุมาศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มิใช่เพียงงานศิลปกรรมที่สะท้อนความวิจิตรของช่างไทย ยังเป็นเครื่องหมายแห่งพระราชปณิธานของ “แม่ของแผ่นดิน” ผู้ทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และพัฒนางานฝีมือไทยมาโดยตลอด ลวดลายทุกองค์ประกอบจึงเปรียบเสมือนการบันทึกและรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ให้คงอยู่และส่งต่อเป็นความภาคภูมิใจแก่คนรุ่นต่อไป