งานเข้า "หมวดนัท"? เปิดกฎหมายเครื่องแบบทหาร ผู้ไม่มีสิทธิแต่ง มีโทษจำคุก

กรณีของ "หมวดนัท" ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตา หลังเจ้าตัวชี้แจงผ่านไลฟ์สดว่า ตนมีเพียงยศ "ว่าที่ร้อยโท" ไม่ได้รับราชการทหาร ไม่ใช่ทหารประจำการ และไม่ได้รับเงินเดือนจากกองทัพ แต่ยังมีภาพการสวมเครื่องแบบทหารเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีการต่าง ๆ จนเกิดข้อสงสัยถึงความถูกต้องตามกฎหมาย
ตาม พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 การพิจารณาว่าบุคคลใดมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร ไม่ได้พิจารณาจากการใช้คำนำหน้าว่า "ว่าที่ร้อยโท" เพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาจากสถานะและสิทธิที่กฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงกลาโหมรับรอง หากบุคคลไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารตามกฎหมาย แต่สวมเครื่องแบบที่กองทัพใช้อยู่ในราชการ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีบทกำหนดโทษไว้
อีกประเด็นหนึ่งที่มีการอ้างถึง คือคำชี้แจงว่า การสวมเครื่องแบบดังกล่าวเป็นการแต่งกายหลังไปเล่น BB Gun และสวมต่อเนื่องเพราะเห็นว่าปลอดภัย
อย่างไรก็ตาม การเล่น BB Gun ไม่ใช่ข้อยกเว้นที่กฎหมายเครื่องแบบทหารบัญญัติไว้ การที่บุคคลจะมีสิทธิสวมเครื่องแบบทหารหรือไม่ ยังคงต้องพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลว่าสวมเพื่อความสะดวก ความปลอดภัย หรือเพิ่งเดินทางกลับจากการเล่นกิจกรรมดังกล่าว
ทั้งนี้ หากเครื่องแต่งกายที่สวมเป็น เครื่องแบบทหารที่ใช้ในราชการ หรือมีลักษณะที่อาจทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่าเป็นทหาร ก็เป็นประเด็นที่หน่วยงานผู้มีอำนาจสามารถตรวจสอบและวินิจฉัยได้ว่าเข้าข่ายการกระทำที่กฎหมายห้ามหรือไม่ โดยต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงของแต่ละกรณี
ด้วยเหตุนี้ ประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการอ้างว่าเป็น "ว่าที่ร้อยโท" หรือการอ้างว่าเพิ่งกลับจากการเล่น BB Gun แต่คือ บุคคลนั้นมีสิทธิสวมเครื่องแบบดังกล่าวตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องอาศัยการตีความและการวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายต่อไป
#NEWS1 รายงาน