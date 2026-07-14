โป๊ะอีกแล้ว! "โดม ปกรณ์ ลัม" เผยเคยเจอ "หมวดนัท" แต่งเครื่องแบบเดินประกบ นึกว่าห้างจัด รปภ. ดูแล

กลายเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ เมื่อ โดม ปกรณ์ ลัม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าเคยพบ "หมวดนัท" ในงานอีเวนต์แห่งหนึ่งที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยในขณะนั้นเจ้าตัวแต่งเครื่องแบบและเดินประกบอยู่ใกล้ตลอดเวลา จนเข้าใจว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทางห้างหรือผู้จัดงานจัดมาคอยดูแลความปลอดภัย
โดมระบุข้อความว่า
"คุ้น ๆ เหมือนเคยเจอพี่แก อยู่ที่งานอีเวนต์พารากอน แต่งเครื่องแบบที่เดินตามประกบผมเลย ไอ้เราก็นึกว่าห้างจัดมาคอยดูแล"
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์และวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานะและการแต่งเครื่องแบบของ "หมวดนัท" ซึ่งกำลังเป็นประเด็นในสังคม หลังเจ้าตัวชี้แจงผ่านไลฟ์สดของ กัน จอมพลัง ว่าไม่ได้เป็นทหารประจำการ และไม่ได้รับราชการทหาร
ขณะเดียวกัน หลายเพจยังคงนำภาพและข้อมูลในอดีตมาเผยแพร่ พร้อมตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมและการแต่งกายในหลายโอกาส จนเกิดการถกเถียงถึงความเหมาะสมและความเข้าใจของสาธารณชน
อย่างไรก็ตาม ข้อความของโดม ปกรณ์ ลัม เป็นการเล่าประสบการณ์ส่วนตัวจากเหตุการณ์ที่เจ้าตัวระบุว่าเคยพบในงานอีเวนต์ ขณะที่ประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ "หมวดนัท" ยังคงอยู่ระหว่างการถกเถียงในสังคม และยังมีการรอคำชี้แจงเพิ่มเติมในหลายประเด็น.
#NEWS1 รายงาน