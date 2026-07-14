ไซต์งานทุนจีนเมืองชล แรงงานเถื่อนไร้มาตรฐาน ถล่ม ดับ 1 เจ็บ 2 พากันเผ่นแต่ไม่รอด

เกิดเหตุอาคารภายในไซต์ก่อสร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 2 ราย นำไปสู่การเข้าตรวจสอบของหลายหน่วยงาน โดย **สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี** สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่พบว่า ไซต์ก่อสร้างดังกล่าวมีการใช้ **แรงงานต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารถูกต้องตามกฎหมาย** หลายราย พร้อมตรวจพบการตั้ง **แพล้นผสมคอนกรีตภายในพื้นที่ก่อสร้าง** โดยไม่ได้ใช้คอนกรีตจากโรงงานผู้ผลิตภายนอก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ขยายผลตรวจสอบมาตรฐานวัสดุก่อสร้าง รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ระหว่างการเข้าตรวจสอบ มีรายงานว่าแรงงานต่างด้าวบางส่วนพยายามหลบหนีออกจากพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวและดำเนินการตรวจสอบเอกสารได้ พร้อมแยกดำเนินคดีในส่วนของการลักลอบทำงาน และขยายผลไปยังผู้ประกอบการและผู้ว่าจ้างที่เกี่ยวข้อง
ขณะเดียวกัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการพังถล่มของโครงสร้าง รวมถึงคุณภาพของวัสดุที่ใช้ก่อสร้าง และจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดทั้งในส่วนของกฎหมายแรงงาน กฎหมายคนเข้าเมือง และกฎหมายควบคุมอาคาร หากพบการกระทำความผิด
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน