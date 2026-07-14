ด่วน! เขตจตุจักรเร่งดำเนินการ ทึ่ง! ขณะนี้ได้ปิดป้ายคำสั่งห้ามใช้อาคารโรงเบียร์ระยะ 30 วันแล้ว

สำนักงานเขตจตุจักร โดยฝ่ายโยธา ได้เข้าดำเนินการติดประกาศคำสั่ง **ห้ามใช้อาคารร้านอาหารโรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว** อย่างเป็นทางการ ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตาม **พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522** โดยมีคำสั่ง **ห้ามใช้อาคารเป็นเวลา 30 วัน** นับตั้งแต่วันที่ผู้ครอบครองหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับคำสั่ง เพื่อเปิดทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ระบบความปลอดภัย และรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียด ก่อนพิจารณาแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก จนหลายหน่วยงานร่วมกันเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริง ทั้งในประเด็นมาตรฐานความปลอดภัยของอาคาร ระบบป้องกันอัคคีภัย และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาสาเหตุของเหตุการณ์และพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทำผิด
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