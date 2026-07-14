ภาพบีบหัวใจ! กู้ภัยโพสต์หมดใจ "ผมสู้สุดใจจนหมดแรงแล้วจริงๆ" เฮือกสุดท้ายก่อนพาผู้สูญเสียกลับบ้าน

บรรยากาศความโศกเศร้าหลังเหตุเพลิงไหม้ **โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ซอย 1** ยังคงสร้างความสะเทือนใจอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด เพจ **Sirasit Silaruk** ซึ่งเป็นอาสาสมัครกู้ภัย ได้โพสต์ข้อความสะเทือนอารมณ์หลังเสร็จสิ้นภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ข้อความระบุว่า **"เฮือกสุดท้ายมันกินใจเสมอ ผมสู้สุดใจจนหมดแรงแล้วจริงๆ ผมขอโทษ"** พร้อมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต และทิ้งท้ายด้วยประโยคที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากสะเทือนใจว่า **"ผมขอนอนพักก่อนนะ เดี๋ยวจะพาทุกคนกลับบ้าน"**
โพสต์ดังกล่าวสะท้อนถึงความเหน็ดเหนื่อยทั้งร่างกายและจิตใจของเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัคร ที่ต้องปฏิบัติภารกิจท่ามกลางเหตุการณ์สูญเสียครั้งใหญ่ พร้อมได้รับกำลังใจจากประชาชนจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็น ขอบคุณ และส่งแรงใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ทั้งนี้ เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว ซอย 1 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยยังคงเร่งดำเนินการตามภารกิจ พร้อมตรวจสอบสาเหตุของเพลิงไหม้และดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน