แม่ค้าลูกอมหน้าทางออกฉุกเฉินยืนยัน นั่งขวางจริง แต่ออกได้ ประตูล็อกแต่เปิดได้

ความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ภายในสถานบันเทิงย่านลาดพร้าว ล่าสุดหญิงที่จำหน่ายลูกอมบริเวณทางออกฉุกเฉิน ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีการตั้งโต๊ะวางขวางทางหนีไฟ ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า โต๊ะขายลูกอมตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูทางออกฉุกเฉินจริง แต่ยืนยันว่า ยังเหลือช่องให้ประชาชนสามารถเดินผ่านออกไปได้
แม่ค้ารายดังกล่าวเปิดเผยว่า ในคืนเกิดเหตุ ตนเป็นผู้ขายแทนน้องสาวซึ่งปกติเป็นคนมาขายประจำ โดยขณะเกิดเหตุได้ยินเสียงคล้ายกระจกแตก ก่อนจะมีผู้คนวิ่งมาทางด้านหลังพร้อมตะโกนว่า "ไฟไหม้" ตนจึงรีบคว้าเสื้อผ้าและวิ่งหนีออกทางประตูด้านหลังเช่นเดียวกับคนอื่น
เมื่อถูกถามถึงประตูทางออกฉุกเฉินที่มีข้อสงสัยว่าเปิดใช้งานได้หรือไม่ แม่ค้ายืนยันว่า ประตูสามารถเปิดได้ แม้ในวันเกิดเหตุจะมีการใส่กลอนล็อกไว้ก็ตาม โดยระบุว่า ใช้เพียงกลอนธรรมดาด้านล่าง ไม่มีแม่กุญแจคล้อง และสามารถปลดเปิดได้ตามปกติ พร้อมยืนยันว่าเห็นทั้งแม่บ้านและผู้ที่อยู่ภายในอาคารใช้ประตูดังกล่าวหลบหนีออกมาได้จริง
สำหรับประเด็นที่มีการตั้งโต๊ะขายลูกอมอยู่หน้าประตูหนีไฟ เจ้าตัวยอมรับว่า โต๊ะตั้งอยู่บริเวณทางออกจริง และถือว่ามีการกีดขวางบางส่วน แต่ยังเหลือช่องให้คนเดินผ่านได้ครั้งละประมาณหนึ่งคน อีกทั้งโต๊ะสามารถเลื่อนออกได้หากจำเป็น
นอกจากนี้ แม่ค้ายังเปิดเผยว่า ประตูทางออกดังกล่าวไม่ได้ถูกล็อกทุกวัน บางวันเปิดใช้งานตามปกติ บางวันมีการใส่กลอน โดยในคืนเกิดเหตุมีการใส่กลอนเพียงตัวเดียว ขณะที่ระบบลูกบิดประตูใช้งานไม่ได้มาระยะหนึ่งแล้วตามที่น้องสาวเคยแจ้งไว้
ทั้งนี้ คำให้การของแม่ค้าถือเป็นเพียงข้อมูลจากพยานผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานสอบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะนำไปประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับพยานบุคคล ภาพจากกล้องวงจรปิด และหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อสรุปว่า การจัดวางสิ่งของและสภาพของประตูทางออกฉุกเฉิน มีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการอพยพหนีไฟหรือไม่ รวมถึงมีผู้ใดต้องรับผิดตามกฎหมายหรือไม่
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน