โกงสอบท้องถิ่นสะเทือน! 5,000 รายชื่อ เข้าข่ายถูกเพิกถอนบรรจุ 15 ก.ค.ชี้ชะตา!

คดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำลังเข้าสู่จุดชี้ขาด หลัง **นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย** เปิดเผยว่า ที่ประชุม **คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)** ในวันที่ **15 กรกฎาคม** จะพิจารณาผลการตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่พบความผิดปกติกว่า **5,000 ราย** เพื่อพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย หากมีมติยืนยันข้อเท็จจริง ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งต่อไป
ปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่า การพิจารณาครั้งนี้อาศัย **หลักฐานเชิงประจักษ์** จากการตรวจสอบของ **กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น** ซึ่งพบความผิดปกติของคะแนนสอบ โดยเฉพาะกรณีคะแนนในเอกสารต้นฉบับไม่สอดคล้องกับคะแนนที่ประกาศผล ทำให้ต้องนำข้อมูลเข้าสู่การพิจารณาของ กสถ. เพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายและหลักธรรมาภิบาล
หากที่ประชุม กสถ. มีมติเห็นชอบ จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลางที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ดำเนินการเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ขณะที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบยังมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายในการอุทธรณ์หรือพิสูจน์ข้อเท็จจริงของตนเอง
ในส่วนของผู้ที่อยู่เบื้องหลังขบวนการทุจริต กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่า การดำเนินการทางวินัยยังคงเดินหน้าควบคู่ไปกับการดำเนินคดีอาญาและคดีทุจริต โดยมี **สำนักงาน ป.ป.ช.**, **กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง** และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันขยายผลหาผู้ร่วมกระทำผิดและเส้นทางการเงิน เพื่อดำเนินคดีให้ครบทุกมิติ
การประชุมในวันที่ **15 กรกฎาคม** จึงถูกจับตามองว่า จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีโกงสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดคดีหนึ่งของประเทศ เพราะไม่เพียงกระทบต่อผู้ที่ได้รับการบรรจุหลายพันราย แต่ยังสะท้อนมาตรฐานความโปร่งใสของระบบสอบแข่งขันภาครัฐ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระบวนการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐในอนาคต
ทีมข่าว #NEWS1 รายงาน