ด่วน!สะเทือนเวียดนาม แผ่นดินไหว 3.4 ลึก 8.2 กม.
เวียดนามเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด **3.4** เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (14 ก.ค. 2569) โดยศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวและเตือนภัยสึนามิ สถาบันธรณีฟิสิกส์ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเวียดนาม (VAST) รายงานว่า แผ่นดินไหวเกิดขึ้นเมื่อเวลา **07.17 น.** ตามเวลาท้องถิ่น มีความลึกประมาณ **8.2 กิโลเมตร** จัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็ก และกำหนดระดับความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยู่ที่ **ระดับ 0**
จากการประเมินของหน่วยงานด้านธรณีวิทยาของเวียดนาม เบื้องต้นยัง **ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน** รวมถึงไม่มีการประกาศเตือนภัยสึนามิ เนื่องจากขนาดและความลึกของแผ่นดินไหวอยู่ในระดับที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง
ทั้งนี้ พื้นที่ภาคกลางของเวียดนาม โดยเฉพาะบริเวณแนวจังหวัดกว๋างหงายและพื้นที่ใกล้เคียง เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งนักวิชาการระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนในระดับต่ำ จึงสามารถเกิดแผ่นดินไหวขนาดเล็กได้เป็นระยะ โดยส่วนใหญ่ไม่สร้างความเสียหายรุนแรง
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของสถาบันธรณีฟิสิกส์เวียดนามยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมเฝ้าระวังอาฟเตอร์ช็อกที่อาจเกิดขึ้น แม้โอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จากเหตุการณ์ครั้งนี้จะอยู่ในระดับต่ำก็ตาม
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