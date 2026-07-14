รังสิมันต์ โรม เดือดกลางสภา! ถามลั่น "คนรักชาติแบบไหน เปิดประตูต้อนรับทุนเทาให้มายึดชาติ"

บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปอย่างดุเดือด เมื่อ **นายรังสิมันต์ โรม** สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน อภิปรายโจมตีรัฐบาลอย่างเผ็ดร้อน พร้อมตั้งคำถามถึงผู้ที่อ้างตัวว่าเป็น "คนดี" และ "คนรักชาติ" แต่กลับถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและเครือข่ายอำนาจ
นายรังสิมันต์กล่าวว่า **"คนรักชาติแบบไหนที่เปิดประตูเมืองต้อนรับทุนเทาให้มายึดชาติเรา"** พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การใช้อำนาจของผู้มีอำนาจบางกลุ่มกำลังทำให้ประเทศตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มผลประโยชน์ มากกว่าการคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชน
นอกจากนี้ ยังกล่าวหาว่า มีการแต่งตั้งบุคคลบางรายขึ้นมามีอำนาจเพื่อสร้างความร่ำรวยให้กับนายทุนและพรรคการเมือง พร้อมยกประเด็นเกี่ยวกับองค์กรอิสระ วุฒิสภา และกระบวนการเลือกตั้ง โดยอ้างว่ามีการใช้อำนาจและกลไกต่าง ๆ จนเกิดข้อครหาจากสังคม
ช่วงหนึ่งของการอภิปราย นายรังสิมันต์ยังกล่าวว่า **"คนรักชาติแบบไหนที่กำลังปล้นคนไทยด้วยกันเอง"** พร้อมเปรียบเทียบว่า การกระทำดังกล่าวไม่ต่างจากการเปิดทางให้อริราชศัตรูเข้ามาครอบงำประเทศ พร้อมยืนยันว่า ตนและพรรคประชาชนจะไม่ยอมแพ้ต่อผู้ที่พยายามทำลายหลักนิติธรรมและผลประโยชน์ของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ระหว่างการอภิปราย ได้มีสมาชิกวุฒิสภาลุกขึ้นประท้วง โดยเห็นว่าผู้อภิปรายกล่าวพาดพิงถึงองค์กรอื่นและสมาชิกวุฒิสภาเกินประเด็น ก่อนที่ประธานในที่ประชุมจะขอให้ผู้อภิปรายกลับเข้าสู่สาระของการอภิปราย
ด้านนายรังสิมันต์ได้สอบถามกลับว่า ประธานกำลังพูดในฐานะสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ ซึ่งประธานชี้แจงว่า ทำหน้าที่ในฐานะประธานการประชุม ก่อนที่นายรังสิมันต์จะกล่าวต่อว่า ขอใช้เวลาที่เหลือสรุปการอภิปราย และยืนยันจุดยืนในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐบาลต่อไป
การอภิปรายครั้งนี้ได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกสภาและประชาชน เนื่องจากเป็นหนึ่งในช่วงที่มีการใช้ถ้อยคำรุนแรงและตั้งคำถามต่อการใช้อำนาจของผู้มีอำนาจในหลายประเด็น ซึ่งคาดว่าจะยังเป็นที่ถกเถียงในทางการเมืองต่อไป
#News1 รายงาน