เพจดังแฉ! "ท้วม ARMY" เก่งเวอร์ เป็นทั้งทหาร ตำรวจ นักดับเพลิง และนักการเมืองในคนเดียวกัน

โลกออนไลน์ยังคงติดตามประเด็นของชายรูปร่างท้วมที่สวมชุดลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ ซึ่งก่อนหน้านี้ตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากการปรากฏตัวในเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ทั้งที่ไม่มีการยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใด
ล่าสุด เพจ **ARMY MILLITARY FORCE สำรอง** ได้เผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยอ้างว่า พบภาพการแต่งกายในหลายบทบาท จนกลายเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์
จากภาพที่เพจนำมาเผยแพร่ มีการระบุว่า บุคคลดังกล่าวปรากฏตัวในเครื่องแบบและบทบาทที่แตกต่างกัน ได้แก่
* **บางวันเป็นทหาร**
* **บางวันเป็นตำรวจ**
* **บางวันเป็นนักดับเพลิง**
* **บางวันเป็นนักการเมือง**
โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมาก พร้อมมีผู้ใช้โซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของการแต่งกาย รวมถึงการอ้างอิงบทบาทของแต่ละหน่วยงาน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลและภาพทั้งหมดเป็น **ข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยเพจ ARMY MILLITARY FORCE สำรอง** และยังไม่มีคำชี้แจงหรือการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง ว่ามีสถานะหรือสังกัดตามที่ถูกกล่าวอ้างหรือไม่
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นที่จับตาของสังคม โดยหลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
#News1 รายงาน