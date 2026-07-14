เพจดังแฉ "ท้วม ARMY" อ้างแต่งตัวแฝงร่วมจิตอาสา 904 ชอบตีเนียนใกล้คนใหญ่คนโต

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ชายรูปร่างท้วมที่สวมเครื่องแบบลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ ซึ่งปรากฏตัวในพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าว และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน รวมถึงพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงในพื้นที่ ยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด เพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายรายว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบแฝงตัวเข้าไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 และพยายามแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงานจริง
เพจยังอ้างอีกว่า บุคคลดังกล่าวเคยพยายามสมัครเข้ารับการอบรมจิตอาสา 904 หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ โดยระบุว่า หากเป็นผู้ผ่านการอบรมจริงจะต้องมีรหัสประจำตัวและบัตรประจำตัวตามระเบียบของโครงการ
นอกจากนี้ เพจยังกล่าวอ้างว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบ "ตีเนียน" เข้าไปในงานราชพิธี งานจิตอาสา และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออยู่ใกล้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง พร้อมระบุว่า มีผู้ตรวจสอบข้อมูลการเป็นกรรมาธิการในรัฐสภา แต่ไม่พบรายชื่อบุคคลดังกล่าว
เพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ยังระบุเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เปิดเผยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีผู้ให้ข้อมูล และอ้างว่ามีบุคลากรในแวดวงกำลังพลสำรองบางส่วนรู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม **ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยเพจ "ไอ้เก๋าเล่าข่าว" และยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง** จึงยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายต่อไป
#News1 รายงาน
ล่าสุด เพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าว โดยอ้างว่าได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวหลายรายว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบแฝงตัวเข้าไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา 904 และพยายามแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับผู้ปฏิบัติงานจริง
เพจยังอ้างอีกว่า บุคคลดังกล่าวเคยพยายามสมัครเข้ารับการอบรมจิตอาสา 904 หลายครั้ง แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ โดยระบุว่า หากเป็นผู้ผ่านการอบรมจริงจะต้องมีรหัสประจำตัวและบัตรประจำตัวตามระเบียบของโครงการ
นอกจากนี้ เพจยังกล่าวอ้างว่า บุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมชอบ "ตีเนียน" เข้าไปในงานราชพิธี งานจิตอาสา และกิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่ออยู่ใกล้ผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ระดับสูง พร้อมระบุว่า มีผู้ตรวจสอบข้อมูลการเป็นกรรมาธิการในรัฐสภา แต่ไม่พบรายชื่อบุคคลดังกล่าว
เพจ **"ไอ้เก๋าเล่าข่าว"** ยังระบุเพิ่มเติมว่า เรื่องที่เปิดเผยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีผู้ให้ข้อมูล และอ้างว่ามีบุคลากรในแวดวงกำลังพลสำรองบางส่วนรู้จักบุคคลดังกล่าวเป็นอย่างดี พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรก็ตาม **ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อกล่าวอ้างที่เผยแพร่โดยเพจ "ไอ้เก๋าเล่าข่าว" และยังไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือจากบุคคลที่ถูกกล่าวถึง** จึงยังต้องรอการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายต่อไป
#News1 รายงาน