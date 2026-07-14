ภาพบาดตา น.ช. "ต"? เจ๊อ้อยเข้าเยี่ยมคุณสนธิ พร้อมเปิดใจ แต่ชาวเน็ตหลุดโฟกัสว่า "สวยขึ้น"

ช่วงเช้าวันที่ **14 กรกฎาคม 2569** นางจตุพร อุบลเลิศ หรือ **"พี่อ้อย"** พร้อมครอบครัว เดินทางจากประเทศฝรั่งเศสกลับถึงประเทศไทย ก่อนเข้าเยี่ยม **นายสนธิ ลิ้มทองกุล** ที่บ้านพระอาทิตย์ เพื่อแสดงความขอบคุณต่อคุณสนธิ อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ทนายปุย และทีมงาน ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมาโดยตลอด
การพบกันครั้งนี้ พี่อ้อยได้พูดคุยกับทีมบ้านพระอาทิตย์ พร้อมให้สัมภาษณ์เปิดใจหลายประเด็น ซึ่งจะมีการเผยแพร่ผ่านรายการ **Sondhi Talk** ในเร็ว ๆ นี้
โดยพี่อ้อยเปิดใจใน 4 ประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. **ขอบคุณทีมบ้านพระอาทิตย์** พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าร่วมงานกับทีมบ้านพระอาทิตย์และทนายปุยเพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งยืนยันว่า นายสนธิ ลิ้มทองกุล อาจารย์ปานเทพ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และทีมงาน ไม่เคยเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์ใด ๆ จากตน มีแต่ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ และการแถลงข่าวของอาจารย์ปานเทพที่ผ่านมา เป็นไปตามอำนาจที่ตนมอบหมายทั้งหมด
2. **รู้สึกโล่งใจและมีความสุข** หลังศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ฉ้อโกงตน พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าอุทธรณ์ในประเด็นที่ยังเหลือ และดำเนินคดีจนถึงที่สุด
3. **รู้สึกขยะแขยง** ต่อจดหมายคำชี้แจงของฝ่ายจำเลย โดยระบุว่า เนื้อหาในเอกสารดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในชั้นศาล
4. **ขอบคุณ "มี่" และ "เตอร์"** ที่ยืนหยัดพูดความจริงและให้กำลังใจตลอดมา
นอกจากนี้ พี่อ้อยยังเล่าถึงบรรยากาศที่ประเทศฝรั่งเศสว่า ขณะนี้อากาศร้อนจัด จนเมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย กลับรู้สึกว่าอากาศบ้านเรายังเย็นสบายกว่า ก่อนจะร่วมถ่ายภาพกับคุณสนธิและทีมงานเป็นที่ระลึก
อย่างไรก็ตาม หลังภาพการพบปะถูกเผยแพร่ออกไป นอกจากประเด็นการเปิดใจแล้ว ยังมีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า **"พี่อ้อยดูสดใสขึ้น"**, **"หน้าตาดูอ่อนวัยกว่าเดิม"** และ **"สวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด"** จนกลายเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์
#News1 รายงาน