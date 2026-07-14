"เป็นแอดแอดไม่ยอม" มัดจำค่าโกงท้องถิ่นสอบ 2.5 แสน ใครฟลุกสอบได้ก็เก็บส่วนที่เหลือ แถมไม่ติดไม่คืนมัดจำ
**โลกออนไลน์จับตาอีกครั้ง** หลังเพจ **ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย** เผยแพร่ข้อมูลและหลักฐานที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการเรียกรับเงินเพื่อช่วยให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นสอบผ่าน โดยระบุว่าเป็นการซื้อขายตำแหน่งในพื้นที่ **ภาคใต้ เขต 2** พร้อมเปิดเผยแชตสนทนาและเอกสารการสมัครสอบที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว
เพจระบุว่า ขบวนการดังกล่าวเรียกเก็บเงิน **หัวละ 600,000 บาท** โดยให้ผู้สมัครวางเงินมัดจำ **250,000 บาท** ก่อน ภายในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมของปีที่ผ่านมา ส่วนเงินที่เหลืออีกกว่า **300,000 บาท** จะเรียกเก็บภายหลังเมื่อผู้สมัครมีรายชื่อสอบผ่าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สมัครยอมโอนเงินก้อนแรก
จากข้อมูลที่เพจเผยแพร่ ยังอ้างว่ามีการนำผู้สมัครสอบในสายงานวิชาการหลายตำแหน่ง เช่น **นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนิติกร** เข้าสู่กระบวนการดังกล่าว โดยมีบุคคลที่ใช้ชื่อ **"สูจิบ"** ในแชตสนทนา ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานรับเงินจากผู้สมัคร
เพจยังอ้างอีกว่า เมื่อการสอบมีการเลื่อน หรือผู้สมัครบางรายต้องการยกเลิกและขอรับเงินมัดจำคืน กลับถูกบ่ายเบี่ยงและไม่ยอมคืนเงิน โดยระบุว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อย **3 ราย** ที่ยังไม่ได้รับเงินคืน
นอกจากนี้ ยังมีข้อความสนทนาที่เพจระบุว่า สะท้อนรูปแบบการทำงานของขบวนการดังกล่าว คือ หากผู้สมัครสามารถสอบผ่านได้ด้วยความสามารถของตนเอง ขบวนการจะอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง ก่อนเรียกเก็บเงินส่วนที่เหลือให้ครบ **600,000 บาท** ขณะเดียวกัน ยังมีการใช้ข้อความลักษณะกดดันผู้สมัคร อาทิ **"ตัดสินใจให้ดีนะ ตอนมีโอกาส กว่าจะเปิดสอบอีกนาน"** เพื่อเร่งรัดให้ตัดสินใจโอนเงิน
ทั้งนี้ เพจ **ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย** ได้เรียกร้องให้ผู้ที่เคยตกเป็นเหยื่อ หรือมีข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการลักษณะดังกล่าว ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายผล พร้อมเตือนประชาชนว่า การสอบเข้ารับราชการต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้สมัคร และไม่ควรหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบผ่านได้ เพราะนอกจากอาจสูญเสียเงินจำนวนมากแล้ว ยังอาจมีความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตได้
อย่างไรก็ตาม **ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นเป็นข้อกล่าวหาที่เผยแพร่โดยเพจ "ชมรม STRONG ต้านทุจริตประเทศไทย"** ขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดสอบ ออกมายืนยันข้อเท็จจริงหรือชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการเปิดเผยตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาหรือการแจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมาย
#News1 รายงาน