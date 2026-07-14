หนุ่ม 31 ลุกลี้ลุกลนจนจับได้ โดนรวบเพราะมีพิรุธ เจอเคตามีน 7.9 กรัม ห่อด้วยถุงขนมปัง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ **สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก** จับกุมชายไทยวัย 31 ปี พร้อมของกลางยาเสพติดประเภทเคตามีน น้ำหนักรวม **7.91 กรัม** หลังแสดงอาการมีพิรุธระหว่างขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านพื้นที่รับผิดชอบ ก่อนตรวจค้นพบซุกซ่อนยาเสพติดไว้ในช่องเติมน้ำมันรถ โดยห่ออำพรางด้วย **ถุงขนมปังยี่ห้อเลอแปง สีเหลือง**
ตามข้อมูลที่ **เพจสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก** เผยแพร่ ระบุว่า เมื่อวันที่ **11 กรกฎาคม 2569** เวลาประมาณ **03.55 น.** เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ บริเวณปากซอยรามคำแหง 55 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ก่อนพบชายไทยอายุ 31 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ **ฮอนด้า รุ่นลีด สีเหลือง** ด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนและมีลักษณะน่าสงสัย
เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเป็นตำรวจ พร้อมส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อตรวจสอบ โดยก่อนทำการตรวจค้น ได้แสดงความบริสุทธิ์ใจตามขั้นตอนกฎหมายให้ผู้ถูกตรวจค้นรับทราบ และดำเนินการตรวจค้นในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ ทั้งจากไฟส่องสว่างริมถนน ร้านค้าใกล้เคียง และไฟฉายของเจ้าหน้าที่
ผลการตรวจค้นพบ **วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท 2 (เคตามีน)** บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก น้ำหนักรวม **7.91 กรัม** ถูกนำไปห่ออำพรางไว้ภายใน **ถุงขนมปังยี่ห้อเลอแปง สีเหลือง** ก่อนนำไปซุกซ่อนในช่องเติมน้ำมันของรถจักรยานยนต์ที่ผู้ต้องหาขับขี่มา
จากการสอบถามเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า เคตามีนทั้งหมดเป็นของตนเอง โดยอ้างว่าซื้อจากชายไทยไม่ทราบชื่อในพื้นที่ **พระประแดง** ในราคา **1,500 บาท**
ภายหลังการจับกุม เจ้าหน้าที่ได้แจ้งสิทธิและข้อกล่าวหาตามกฎหมาย พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
#News1 รายงาน