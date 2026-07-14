คลื่นลมแรง ซัดเรือประมงล่มที่แหลมงอบ ลูกเรือปลอดภัย สภ.ประกาศให้ติดตามสภาพอากาศก่อนเดินเรือ
คลื่นลมแรงในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตราด ซัดเรือไม้บรรทุกต้นไม้ที่กำลังเตรียมขนส่งไปยังเกาะหมากประสบเหตุล่มบริเวณท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ โชคดีลูกเรือทั้ง 3 คนปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะที่ตำรวจ สภ.แหลมงอบ เร่งเข้าช่วยเหลือและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางน้ำติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
ตามข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านเพจ **แชร์ข่าวเกาะช้าง** ซึ่งอ้างอิงข้อมูลจาก **สถานีตำรวจภูธรแหลมงอบ** ระบุว่า เมื่อวันที่ **13 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.24 น.** เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แหลมงอบ ภายใต้การอำนวยการของ **พ.ต.อ.จุมพฎ มัณยาภา** ผู้กำกับการ สภ.แหลมงอบ พร้อมด้วย **พ.ต.ท.อธิวัฒน์ ไตรกัลยาพัชร์** สารวัตรสืบสวน, **พ.ต.ท.วุฒินันท์ คำปาน** สารวัตรป้องกันปราบปราม เจ้าหน้าที่สายตรวจรถยนต์ และตำรวจจราจร ได้รับแจ้งเหตุจาก **ส.ต.ท.ธีรศักดิ์ บุญเส็ง** ว่า มีเรือไม้บรรทุกต้นไม้เพื่อขนส่งไปยังเกาะหมาก ประสบเหตุล่มจากคลื่นลมแรง บริเวณท่าเทียบเรือประมงแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้เร่งรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบว่าลูกเรือจำนวน **3 คน** สามารถขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนเรือได้รับความเสียหายจากเหตุคลื่นลมแรง โดยเจ้าหน้าที่ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ **สภ.แหลมงอบ** ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการเรือประมง ผู้ให้บริการเรือโดยสาร และประชาชนที่ต้องเดินทางทางน้ำ ให้ติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด และเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยเฉพาะในช่วงที่มีคลื่นลมแรง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
#News1 รายงาน